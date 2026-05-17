Deportivo Maipú se impuso 1-0 sobre Nueva Chicago y se metió en puestos de Reducido

Por la fecha 14, Deportivo Maipú le ganó por la mínima a Nueva Chicago en el Omar Higinio Sperdutti gracias al gol de Lisandro Cabrera al minuto 68.

Por la fecha 14 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú, que venía de golear a Temperley como visitante, estiró su invicto al vencer 1-0 a Nueva Chicago este domingo en el Omar Higinio Sperdutti y logró meterse en los puestos de Reducido de la Zona B.

En un duelo no muy vistoso, el equipo dirigido por Mariano Echeverría fue claramente superior a los de Mataderos y se terminó imponiendo con justicia gracias al gol de Lisandro Cabrera promediando la mitad del segundo tiempo.

El gol de Cabrera para el triunfo de Deportivo Maipú El gol de Cabrera para el 1-0 de Deportivo Maipú LPF Play El primer tiempo fue discreto. El Cruzado tuvo mayor control de la pelota y más cantidad de ataques peligrosos, e hizo trabajar al arquero rival, Facundo Masuero, en más de una oportunidad. La visita, salvo alguna contra y alguna individualidad aislada, no propuso demasiado durante los 45 minutos iniciales.

El 1 verdinegro seguía siendo la figura del encuentro durante el complemento, hasta que al minuto 68, tras un gran centro por izquierda de Juan De la Reta, Lisandro Cabrera conectó un certero cabezazo en el borde del área chica imposible de atajar. El goleador tuvo la chance de sentenciar el encuentro y marcar su doblete a los 85’, pero su disparo dio en el palo derecho.

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