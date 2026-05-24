Preocupación por un brote gripal en Deportivo Maipú: hay diez futbolistas afectados

Deportivo Maipú informó este domingo que parte de su plantel profesional atraviesa un cuadro gripal y respiratorio, en un contexto marcado por la circulación de gripe A (H3N2) subclado K en Mendoza. El comunicado fue difundido luego de la derrota 2-1 ante San Martín de San Juan por una nueva fecha de la Primera Nacional .

Según detalló el club, “un total de 10 futbolistas se encuentran afectados con distintos síntomas y bajo seguimiento del cuerpo médico del club”. Además, explicaron que algunos jugadores presentaron un cuadro de mayor compromiso y debieron guardar reposo y realizar controles específicos.

Los futbolistas que presentan el cuadro más complejo son Lisandro Cabrera, Juan Cruz Giacone y Lucas Faggioli, quienes continúan bajo seguimiento médico mientras evolucionan de la sintomatología respiratoria.

En el parte difundido, Deportivo Maipú señaló además que otros integrantes del plantel también manifestaron síntomas compatibles con el cuadro gripal y continúan siendo evaluados.

En esa lista aparecen Fernández, Leiva, Eggel, Rivarola, Paulini, De la Reta y Montero. Por el momento, el club no informó posibles tiempos de recuperación ni eventuales bajas para los próximos compromisos del equipo en la Primera Nacional .

deportivo maipú1 Deportivo Maipú confirmó casos de gripe en el plantel tras la derrota en San Juan. Prensa Deportivo Maipú

La situación se da en medio de un incremento de cuadros respiratorios en Mendoza, donde ya circula la gripe A (H3N2) subclado K, variante que ha sido detectada en distintos puntos de la provincia y el país.

El estado de los futbolistas lesionados

Además de la situación sanitaria vinculada al cuadro gripal, el cuerpo médico de Deportivo Maipú también actualizó el estado de varios jugadores que continúan con diferentes procesos de recuperación.

Luciano Arnijas sigue con el post quirúrgico tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda. En tanto, Fausto Montero atraviesa el post operatorio luego de una cirugía de reconstrucción de LCA en la rodilla derecha.

Por su parte, Juan Cruz Arno se encuentra en la etapa final de rehabilitación tras una fractura y cirugía de tibia derecha, mientras que Matías Viguet continúa con tratamiento por una tendinopatía del tendón central del recto del cuádriceps izquierdo.

“El cuerpo médico del club continúa realizando los controles y seguimientos correspondientes, acompañando la evolución de cada jugador y trabajando en su recuperación para una pronta vuelta a la actividad”, concluye el comunicado oficial.