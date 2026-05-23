El crimen que conmociona a Mendoza golpea a un entrenador mendocino y ex ayudante de Bielsa

Ever Demaldé, ex jugador y entrenador mendocino que trabajó con Marcelo Bielsa en Francia, es hijo de la víctima y hermano del acusado del brutal crimen.

Una de las noticias policiales más impactantes de la semana en Mendoza también terminó golpeando de lleno al mundo del fútbol provincial. El brutal crimen de una docente jubilada en Junín generó conmoción en toda la provincia luego de que uno de sus hijos quedara imputado y detenido como principal acusado del asesinato.

Pero detrás del horror apareció además un nombre conocido en el ambiente futbolístico mendocino: Ever Demaldé. Demaldé, ex jugador de Atlético Club San Martín, ex entrenador de Independiente Rivadavia y conocido hombre del fútbol mendocino, es hermano del imputado e hijo de la víctima.

La situación generó un profundo impacto entre dirigentes, futbolistas y allegados que conocen desde hace años a Demaldé dentro del deporte provincial. Además de su carrera como futbolista y DT, Ever Demaldé también tuvo una experiencia internacional muy importante al integrar el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa durante su paso por el fútbol francés.

DEMALDE LEPRA.jpg Prensa CSIR

Incluso protagonizó involuntariamente uno de los episodios más recordados del ciclo de Bielsa en Europa: fue quien le alcanzó un café caliente que terminó quemando al entrenador cuando se sentó en la heladera, una escena que recorrió el mundo y se volvió viral en aquel momento.