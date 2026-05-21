El horror detrás del crimen de la docente: el asesinato, un hijo detenido y toda una comunidad en shock

Junín atraviesa días de conmoción y desconcierto. Sobre calle Isaac Estrella , entre Salvador González y Ladislao Segura , continuaba hasta este jueves vallada la vivienda donde días atrás fue hallada asesinada y parcialmente calcinada Margarita Iris Gutiérrez , la docente jubilada y exconcejal de 73 años cuyo crimen sacudió a todo el Este mendocino .

En las últimas horas, la investigación avanzó con un giro que dejó impactada a toda la comunidad juninense: la detención del hijo mayor de la víctima, David Enrique Demaldé .

David Enrique Demaldé fue detenido tras un allanamiento en un domicilio ubicado en Calla Primavera en Junín

Lo que más impactó a vecinos y conocidos no fue solo la brutalidad del crimen, sino la detención de uno de sus hijos como principal sospechoso.

Demaldé, psicólogo de 46 años, fue detenido este jueves durante un allanamiento en una vivienda de calle Primavera. Allí, investigadores secuestraron distintos elementos considerados clave para la causa, entre ellos un buzo y una campera con aparentes manchas de sangre que ahora serán sometidos a peritajes genéticos.

La noticia que sacudió a Junín

“Nos dejó helados. Uno jamás piensa que algo así pueda terminar involucrando a un hijo”, expresó un comerciante de la zona tras conocerse sobre la captura de David Demaldé.

De acuerdo con testimonios que recolectó MDZ durante un recorrido en la zona, tanto David como sus hermanos eran conocidos en el pueblo y mantenían un trato cordial con los vecinos. “Siempre saludaba con respeto. Pasaba y tocaba bocina para saludar. Por eso todo esto sorprende muchísimo”, recordó un vendedor de las inmediaciones.

David Demaldé y Margarita Gutiérrez David Enrique Demaldé y la victíma Margarita Gutierrez

Una vecina que vive a pocos metros del lugar expreso: "Cuando dijeron que habían detenido al hijo, no lo podía creer. quede paralizada porque no pensé que se tratara de alguien de su familia”.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones sobre una relación conflictiva entre la víctima y su hijo mayor. De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, el hombre atravesaba problemas de consumo y mantenía discusiones frecuentes con su madre por esa situación.

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez (80) El domicilio en donde ocurrió el dantesco hecho que conmocionó a Junín y Mendoza. Foto: Walter Moreno Walter Moreno/MDZ

Las sospechas y peritajes clave

Desde el comienzo de la investigación, Demaldé estuvo bajo la mirada de los investigadores. Fue uno de los primeros familiares en llegar a la escena y declaró haber visto a su madre por última vez la noche anterior al crimen.

Además, durante las pesquisas surgieron situaciones que comenzaron a complicar su situación procesal. Entre ellas, el hallazgo de su motocicleta abandonada cerca de la escena y lesiones visibles en sus manos que llamaron la atención de los pesquisas.

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez (54) David Demaldé fue el primero de los hijos en presentarse a la vivienda el día del fatidico hecho. Foto: Walter Moreno Walter Moreno/MDZ

Otro punto que generó sospechas fue la escena encontrada dentro de la vivienda. Aunque había ropa revuelta y sectores desordenados, no faltaba ningún objeto de valor, motivo por el cual rápidamente se descartó un robo y comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un homicidio agravado por el vínculo.

Tras eso, David Demaldé fue demorado y posteriormente fue liberado ya que no existían elementos para mantenerlo tras las rejas, ni aprehendido, ni acusado por ningún tipo de delito. Sin embargo, con el avance de las pericias y las nuevas pruebas incorporadas al expediente, este jueves terminó siendo detenido nuevamente en el marco de la causa que lo investiga por el presunto homicidio agravado por el vínculo de su madre.

La escena del crimen

Uno de los aspectos que más impactó a los investigadores fue el estado en el que fue encontrado el cuerpo de Margarita Gutiérrez dentro de la vivienda de calle Isaac Estrella.

De acuerdo con información del caso, el cadáver de la docente jubilada estaba tendido sobre el piso del living y presentaba graves quemaduras desde la cintura hacia arriba.

Las fuentes consultadas señalaron que la intensidad del fuego fue tan extrema que parte del torso había quedado prácticamente desintegrado, situación que llevó a los pesquisas a sospechar que se utilizó algún tipo de combustible o sustancia acelerante para provocar las llamas.

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez El domicilio en donde ocurrieron los hechos permanece vallado y con permanente custodia policial. Video: Walter Moreno Walter Moreno/MDZ

Incluso, durante las pericias realizadas dentro de la propiedad, los especialistas detectaron salpicaduras sobre una cortina ubicadas cerca del lugar donde se encontraba el cuerpo, un detalle que habría sido provocado por la exposición del cadáver a temperaturas extremadamente altas.

Por las características de la escena, los investigadores sostienen que existió una clara intención de eliminar rastros y dificultar el avance de la pesquisa. Al mismo tiempo, la violencia con la que fue atacada la mujer profundizó aún más la conmoción alrededor de un crimen que sigue causando impacto en todo Junín.

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez comisaria 19 2 Tras su detención, David Demaldé fue llevado a la comisaria 19. Foto: Walter Moreno W

Mientras tanto, la Justicia espera ahora el resultado de las pericias sobre las prendas secuestradas en el allanamiento al domicilio de David Demaldé y distintos análisis de ADN que podrían resultar determinantes para definir el futuro judicial del detenido en una causa que mantiene conmocionado a todo Mendoza.