Muerte de la docente en Junín: la testigo clave, sospechas al círculo íntimo y la importancia de la necropsia

La muerte de Margarita Iris Gutiérrez (72) generó una fuerte conmoción en la villa cabecera de Junín . La docente era muy querida por la comunidad y su macabro final generó profundo dolor. Tras el hallazgo de su cadáver parcialmente calcinado, el misterio fue creciendo y los detectives del caso manejan diferentes hipótesis, mientras aguardan por los resultados de peritajes.

Fuentes allegadas a la investigación revelaron a MDZ que, inicialmente, la testigo clave de la causa fue una empleada doméstica, quien llegó cerca de las 7.30 al domicilio donde la mujer, quien había enviudado años atrás, vivía en soledad sobre calle Isaac Estrella , a escasos metros de la calle principal —la avenida Mitre— y de la plaza departamental Juan Bautista Alberdi .

La trabajadora advirtió que la puerta estaba abierta, situación que llamó fuertemente su atención. Ante eso, por temor a encontrarse con alguna situación inesperada en el interior, no quiso adentrarse en el inmueble y decidió pedir auxilio en el Microhospital Junín , también llamado Centro de Salud N° 62 Dr. Oscar Alberto De Lellis , ubicado justo frente a la escena.

Fue desde allí que se le dio aviso a las autoridades policiales y uniformados de la Comisaría 13° , localizada a poco más de 100 metros del lugar, se hicieron presentes rápidamente en la casa de la jubilada . Cuando ingresaron allí, se encontraron con una escena dantesca: cenizas sobre el linvig y el cadáver de Gutiérrez quemado desde la cintura para arriba, con algunas partes totalmente calcinadas.

Tras eso se le dio inmediata intervención al fiscal de Junín-Rivadavia Carlos Giuliani , quien trabajó en la escena junto al fiscal en jefe Mariano Carabajal , liderando las tareas del personal de la Unidad Investigativa Departamental Junín ( UID ), la Policía Científica y la peritos de los Bomberos de la Policía de Mendoza .

Margarita Gutierrez Margarita Gutiérrez.

Durante la inspección inicial del teatro del hallazgo, a los pesquisas les llamó la atención que la ropa de la habitación de la mujer estaba completamente revuelta, aunque no se registraron faltantes de ningún tipo u otros indicios que apuntaran hacia un episodio de inseguridad, por lo que se descartó rápidamente que la muerte se haya producido en una ocasión de robo.

Eso sí, esas características en las que fue encontrada la escena daban cuenta de una posible manipulación de las pertenencias de la víctima, quizás con la intención de despistar a los investigadores, explicaron las fuentes consultadas por este portal.

La mira puesta en el círculo íntimo de la docente

A partir de allí, las autoridades a cargo de la instrucción decidieron profundizar sobre su círculo íntimo, principalmente para conocer si la mujer mantenía alguna relación sentimental. Pero las averiguaciones prácticamente descartaron que hubiese una pareja o ex con quien haya mantenido algún tipo de conflicto.

Eso si, comenzaron a surgir versiones sobre los dilemas con los que venía lidiando la mujer con uno de sus tres hijos varones, puntualmente el mayor de ellos, quien es licenciado en Psicología. De acuerdo con testimoniales que se incorporaron al expediente, el hombre atravesaba por problemas de consumo de sustancias y venía protagonizando altercados con su progenitora.

Debido a eso, ese hijo de la mujer fue demorado por algunas horas, pero luego recuperó la libertad, ya que no existían elementos para mantenerlo tras las rejas, ni aprehendido, ni acusado por ningún tipo de delito.

Las medidas clave

Así las cosas, los detectives aguardaban por estas horas por los resultados de los trabajos de la Policía Científica en la escena, principalmente los rastros genéticos y huellas levantas en el lugar. De la misma manera, será determinante lo que arroje la necropsia al cadáver de la mujer, para conocer si sufrió lesiones previas a ser prendida fuego o si se pudo rescatar restos de ADN de otra persona en su cuerpo, surge de la información judicial.

Por mientras, hasta la noche de este martes no había detenidos y la investigación avanzaba bajo estricto hermetismo. En paralelo, los pesquisas aguardaban resultados periciales considerados clave para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda donde la jubilada fue hallada parcialmente calcinada.