La trágica muerte de 5 buceadores italianos mientras exploraban unas cuevas en Maldivas

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en las Maldivas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

"Se cree que los buceadores murieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros", dijo el ministerio, añadiendo que el accidente ocurrió en el atolón Vaavu.

Cuatro de los buceadores eran parte de un equipo de la Universidad de Génova: la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija y otros dos investigadores.

El ejército de Maldivas indicó que uno de los cuerpos había sido encontrado en una cueva a unos 60 metros bajo el agua, y que se creía que los otros cuatro buceadores también se encontraban allí.

La institución añadió que se enviaron buceadores con equipo especial a la zona, en lo que describió como una operación de búsqueda de muy alto riesgo.

Se cree que este es el peor accidente de buceo registrado en la pequeña nación del océano Índico, un popular destino turístico debido a su cadena de islas de coral.

Según informaron medios locales, los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana.

La tripulación de la embarcación de buceo en la que viajaban los reportó como desaparecidos cuando no regresaron a la superficie más tarde.

La policía señaló que el clima era adverso en la zona, ubicada a unos 100 km al sur de la capital, Malé, por lo que se emitió una advertencia amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.

Facebook Muriel Oddenino (izquierda) y Federico Gualtieri (derecha) también formaban parte del equipo de la Universidad de Génova.

Los fallecidos

La Universidad de Génova identificó entre las víctimas a la profesora Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, quien también era estudiante, la investigadora Muriel Oddenino y el graduado en biología marina Federico Gualtieri.

La quinta víctima fue identificada como el gerente de operaciones de la embarcación e instructor de buceo Gianluca Benedetti.

En un comunicado publicado en X, la universidad expresó sus "más profundas condolencias" a las víctimas.

Los accidentes de buceo y esnórquel son relativamente raros en las Maldivas, aunque en los últimos años se han registrado varias muertes.

El pasado diciembre, una buceadora británica con experiencia murió ahogada en un incidente de buceo frente al complejo turístico de Ellaidhoo. Su esposo falleció cinco días después tras enfermarse.

En 2024, un legislador japonés murió mientras practicaba esnórquel en el atolón Lhaviyani.

BBC

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FUENTE: BBC