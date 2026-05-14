Dolor por la muerte del reconocido fotoreportero mendocino Coco Yañez

El reconocido reportero gráfico mendocino Jorge "Coco" Yañez murió este jueves a sus 81 años, informó su familia a través de un comunicado difundido esta mañana.

"Con profunda tristeza, pero con la gratitud de haberlo tenido en nuestras vidas, la familia de Coco Yañez comunica su sensible fallecimiento", indicaron.

El comunicado agrega unas sentidas palabras de despedida a uno de los más prestigiosos fotoreporteros de Mendoza. "Nos quedamos con su enorme dignidad, su cariño inmenso y protector hacia quienes lo rodeaban, su temple y su elegante postura con la cámara en mano, forma en que todos y todas lo recordaremos", señalaron.

"El mundo conserva su valioso archivo visual; nosotros atesoramos los miles de momentos compartidos, su ejemplo de rectitud y el amor que ponía en cada acción. Agradecemos profundamente las muestras de afecto y solidaridad brindadas en este último tiempo", añadió.

Coco Yañez tuvo una extensísima carrera como reportero gráfico y desde 1969 colabró con distintos medios nacionales y provinciales. En 1970 ingresó a la Agencia Mendoza de Diario Clarín hasta 1977, año en que parte a Ecuador, donde trabaja en CPV Publicidad y colabora en Revista Vistazo.

A su retorno al país, en 1979, reingresa a Clarín hasta su desvinculación definitiva en 2009. Paralelamente trabaja, entre 1983 y 1991, en la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de Mendoza. Desde 2016 integraba la Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores de la Comunicación La Ventana, que edita EL OTRO Diario.

La familia de Coco Yañez informó que el sepelio tendrá lugar en Av. San Martín Sur 1380, Godoy Cruz, desde las 11 hs. hasta las 14.30 hs.