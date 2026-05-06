Por qué todos mezclan coco y romero: el secreto natural para cuidar el cabello en iniverno

Un truco natural para disminuir la caída del cabello que se prepara en minutos y solo toma 30 minutos en hacer efecto.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar la piel y el cabello, atraídas por opciones que ofrecen beneficios similares a los productos tradicionales, pero sin gastar de más y con un mayor control sobre los ingredientes. En ese contexto, el aceite de coco y el romero se posicionaron como una de las combinaciones más populares del momento.

Por un lado, el romero activa la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo, lo que favorece la llegada de nutrientes y oxígeno, estimulando el crecimiento y frenando la caída del pelo. Y por el otro, el aceite de coco disminuye la potencia del romero para evitar irritaciones e hidrata para prevenir la pérdida de proteínas.

Existen dos formas de preparar esta mezcla Infusión caliente: colocá 1 taza de aceite de coco y 3 o 4 ramas de romero fresco en un recipiente. Calentá todo a baño maría a fuego muy bajo durante 20-30 minutos hasta que el aceite tome un tono verdoso. Por último colá la mezcla y guardarla en un frasco de vidrio oscuro. lavar cabello Se recomienda lavar profundamente para eliminar restos de aceite de coco y romero. Archivo

Mezcla directa: si usás aceite esencial de romero, añadí 5 o 10 gotas por cada 2 cucharadas de aceite de coco derretido. Cada cuánto usar aceite de coco y romero En ambos casos se debe aplicar en el cabello 2 o 3 veces por semana de manera constante y masajear el cuero cabelludo durante algunos minutos para mejorar la absorción. Se puede aplicar en diferentes momentos, pero el más recomendable es antes del shampoo para luego enjuagar fácilmente.

cabello (2) En invierno, el pelo se vuelve más seco, quebradizo y propenso al encrespamiento (frizz) debido a la baja humedad ambiental, el uso de calefacción y los cambios bruscos de temperatura. Archivo