El truco casero que hace crecer tu romero todo el año sin que se seque

Es simple. El romero no falla si se cuida bien. Esta planta resiste calor, poca agua y crece fuerte en casa si recibe sol directo. Con este truco casero, es posible tener hojas abundantes todo el año, sin gastar dinero ni usar productos especiales. Solo hace falta entender cómo vive esta planta.

El primer punto es la luz. El romero necesita entre 6 y 8 horas de sol al día. Sin eso, se debilita y pierde hojas. Por eso conviene ubicarlo en balcones, patios o ventanas con buena exposición. Es una planta de origen mediterráneo, adaptada a climas secos y soleados.

El riego es el error más común. Menos agua es mejor. Hay que esperar a que la tierra esté seca antes de volver a regar. El exceso de humedad daña las raíces y frena el crecimiento. En maceta, el drenaje es fundamental. Un suelo suelto y aireado evita problemas y mantiene la planta sana.

La poda marca la diferencia. Cortar las puntas cada cierto tiempo ayuda a que el romero se vuelva más denso. También evita que se vuelva leñoso y sin hojas. No se debe cortar más de un tercio de la planta. Este gesto activa nuevos brotes y mantiene la forma compacta.

ROMERO MACETA

Otro truco efectivo es reproducir la planta con esquejes. Basta cortar una rama de 10 a 15 cm y plantarla en tierra. En pocas semanas desarrolla raíces. Así se puede tener más romero sin gastar dinero y renovar plantas viejas.

El romero es resistente y fácil de mantener. Puede crecer hasta 2 metros en condiciones ideales, aunque en maceta suele ser más pequeño. Con sol, poca agua y podas regulares, se mantiene verde y productivo durante todo el año.