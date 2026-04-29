Plantas: el error que arruina y seca el romero en casa

El error que está matando tu romero y miles lo hacen todos los días. Por qué el romero se seca en casa: las fallas más comunes al cuidarlo.

Parece una planta fuerte, pero no. El romero necesita cuidados para crecer sano y durar años en casa. Muchas personas creen que resiste cualquier ambiente y terminan dañándolo con riegos excesivos, mala ubicación o macetas sin drenaje. Estos errores afectan las raíces, secan las hojas y frenan el crecimiento.

Los errores más comunes que dañan el romero en maceta Uno de los problemas más frecuentes es el exceso de agua. El romero tolera mejor la sequía que la humedad constante. Cuando la tierra permanece mojada varios días, las raíces comienzan a pudrirse y la planta pierde fuerza. Las hojas se vuelven oscuras, se caen y aparece un aspecto seco en las puntas.

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Otro error muy común es dejar la planta en lugares con poca luz. El romero necesita varias horas de sol directo por día para crecer firme y mantener su aroma intenso. En interiores oscuros o rincones húmedos, las ramas se debilitan y aparecen hongos con facilidad. Una ventana soleada o un balcón abierto ayudan mucho más que un espacio cerrado.

La maceta también influye. Muchas personas usan recipientes sin agujeros abajo y eso acumula agua en el fondo. El drenaje resulta esencial para evitar daños en las raíces. Además, conviene elegir sustratos livianos y sueltos. Las tierras compactas retienen demasiada humedad y afectan el desarrollo de la planta.