El "tónico milenario": la mezcla natural con jengibre, romero y clavo de olor para el cuidado del cabello

El cabello se puede mejorar con tónicos caseros. Existe una infusión con jengibre , romero y clavos de olor que es tendencia. Cada componente de este tónico aporta un beneficio específico que, en conjunto, busca mejorar el cuero cabelludo desde la raíz.

En el caso del jengibre , gracias al gingerol, se cree que mejora la microcirculación en el cuero cabelludo, permitiendo que el folículo piloso reciba más nutrientes. Además, sus propiedades antisépticas ayudan a combatir la caspa.

Este remedio casero con jengibre y romero hará que el cabello crezca fuerte y sano Foto: Archivo

Mientras que el romero es quizás el ingrediente con más respaldo en la medicina tradicional . Se utiliza para revitalizar el pelo opaco y, según algunos estudios comparativos, podría tener efectos similares a tratamientos farmacológicos leves para la alopecia. En tanto, el clavo de olor, por su alto contenido de eugenol actúa como un potente antimicrobiano, manteniendo el cuero cabelludo libre de hongos y bacterias que podrían obstruir los poros.

Una raíz de jengibre fresca (rallada)

Dos ramas de romero

Un puñado (6-8) de clavos de olor.

En primer lugar, hervir estos ingredientes en medio litro de agua a fuego lento durante 10 minutos. Dejar enfriar la mezcla por completo para que los aceites esenciales se asienten. Colar y pasar a un atomizador. Rociar sobre la raíz, masajear con las yemas de los dedos y dejar actuar. Se puede usar durante la noche.

Se aconseja que antes de aplicarlo en toda la cabeza, se realice una prueba de alergia en la parte interna del brazo. Si la persona sufre de dermatitis seborreica o cuero cabelludo sensible, lo ideal es consultar con un dermatólogo antes de experimentar con remedios caseros.

Este tónico puede ser un excelente complemento para mejorar el brillo y la salud general del cabello, pero nunca debe sustituir un diagnóstico médico profesional.