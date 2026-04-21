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Pocos lo saben: así podés plantar jengibre en casa y hacerlo crecer el doble en invierno

El truco que solo requiere una raíz de jengibre y un recipiente de agua para potenciar su crecimiento.

Cynthia Garrido

El jengibre es un gran aliado para combatir el resfrío.&nbsp;

El jengibre es un gran aliado para combatir el resfrío. 

Shutterstock

El jengibre es una planta muy buscada por sus propiedades: ayuda a combatir resfriados, aliviar náuseas y reducir dolores articulares, sobre todo en invierno. Pero lo que muchos no saben es que puede cultivarse en casa en pocos pasos, y existe un pequeño truco para acelerar su crecimiento.

Se adapta bien tanto a departamentos como a casas con jardines pequeños: puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura y sus hojas miden alrededor de 20 centímetros de largo.

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El jengibre destaca por su variedad de usos.&nbsp;

El jengibre destaca por su variedad de usos.

Cómo plantar jengibre en casa

Para empezar, hay que cortar una raíz de jengibre dejando al menos tres yemas. Luego, sumergirla en agua y dejarla reposar durante dos semanas. En ese tiempo aparecerán pequeños brotes, que deben trasladarse a una maceta con tierra abonada, cuidando el crecimiento de la planta de forma regular.

La maceta debe tener, preferentemente, entre 30 y 40 centímetros de profundidad y buen drenaje. Esto le dará el espacio necesario para que los brotes se desarrollen de manera horizontal.

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El jengibre es f&aacute;cil de plantar y no requiere muchos cuidados.

El jengibre es fácil de plantar y no requiere muchos cuidados.

En cuanto al riego, el jengibre necesita un sustrato húmedo, pero no encharcado. Para evitar excesos, conviene ubicar la maceta en un lugar cálido, con luz indirecta o sombra parcial.

Los errores comunes al plantar jengibre

Conocer los errores más comunes es clave para lograr una planta fuerte y saludable:

  • Plantar la raíz demasiado profunda: debe quedar a unos 2 centímetros de la superficie.
  • Usar una maceta pequeña: el jengibre crece en forma horizontal, no vertical.
  • Regar en exceso durante las primeras etapas.

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