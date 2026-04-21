Pocos lo saben: así podés plantar jengibre en casa y hacerlo crecer el doble en invierno

El truco que solo requiere una raíz de jengibre y un recipiente de agua para potenciar su crecimiento.

El jengibre es un gran aliado para combatir el resfrío.

El jengibre es una planta muy buscada por sus propiedades: ayuda a combatir resfriados, aliviar náuseas y reducir dolores articulares, sobre todo en invierno. Pero lo que muchos no saben es que puede cultivarse en casa en pocos pasos, y existe un pequeño truco para acelerar su crecimiento.

Se adapta bien tanto a departamentos como a casas con jardines pequeños: puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura y sus hojas miden alrededor de 20 centímetros de largo.

te de limón (2) El jengibre destaca por su variedad de usos. Canva

Cómo plantar jengibre en casa Para empezar, hay que cortar una raíz de jengibre dejando al menos tres yemas. Luego, sumergirla en agua y dejarla reposar durante dos semanas. En ese tiempo aparecerán pequeños brotes, que deben trasladarse a una maceta con tierra abonada, cuidando el crecimiento de la planta de forma regular.

La maceta debe tener, preferentemente, entre 30 y 40 centímetros de profundidad y buen drenaje. Esto le dará el espacio necesario para que los brotes se desarrollen de manera horizontal.