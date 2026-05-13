Choque fatal en Villa Luro: perdió el control de su auto, impactó conta un árbol y falleció en el acto

Una mujer falleció este miércoles tras perder el control de su vehículo e impactar violentamente contra un árbol en el barrio porteño de Villa Luro.

Aunque las pericias técnicas están en curso, trascendió de manera extraoficial que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida.

La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia en el barrio de Villa Luro. Una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, murió en el acto luego de que el vehículo que conducía colisionara de frente contra un árbol ubicado en una plazoleta de la zona.

El trágico episodio ocurrió en el transitado cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona. Por causas que la Justicia intenta establecer, la conductora perdió el dominio del rodado, subió a la acera y terminó impactando contra un ejemplar de gran porte.

Hipótesis y peritajes en el lugar Aunque las pericias técnicas están en curso, trascendió de manera extraoficial que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida, un factor que habría resultado determinante al imposibilitar cualquier maniobra evasiva por parte de la conductora. Ante la violencia del impacto, médicos del SAME se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro, aunque lamentablemente solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer, quien perdió la vida en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Actualmente, personal de la Policía de la Ciudad y el equipo de la Policía Científica trabajan en el área realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.

El tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo y Gaona se encuentra parcialmente restringido, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y peritajes técnicos.