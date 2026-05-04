Accidente y demoras en el Acceso Este: una mujer resultó herida tras chocar contra un camión estacionado

Un fuerte accidente vial ocurrió este lunes en el Acceso Este , en la zona de Coquimbito, Maipú . Por causas que aún se investigan, la conductora impactó contra un camión estacionado. Como consecuencia el rodado volcó y la conductora resulto herida. A raíz de eso, se género caos vehicular y largas filas de automóviles, que complicaron el transito de la zona.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue protagonizado por una Ford EcoSport , conducido por una mujer de 31 años, quien circulaba en sentido oeste.

Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el control del vehículo, e impactó contra un camión Volkswagen 15-180 , perteneciente a la empresa Metalúrgica Umana , que se encontraba estacionado al costado de la calzada. Producto de eso, terminó volcando sobre la banquina.

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A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió politraumatismo moderado y fue asistida en el lugar por el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) para luego ser trasladada a la Clínica de Cuyo.

Cabe destacar que, al momento del accidente, el camión estaba sin el conductor y no se registraron otras víctimas.

Más fotos del accidente

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