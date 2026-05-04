Accidente y demoras en el Acceso Este: una mujer resultó herida tras chocar contra un camión estacionado
El accidente ocurrió a la altura de Coquimbito, Maipú, cerca del cruce con calle Arturo González. La conductora fue trasladada con politraumatismos moderados.
Un fuerte accidente vial ocurrió este lunes en el Acceso Este, en la zona de Coquimbito, Maipú. Por causas que aún se investigan, la conductora impactó contra un camión estacionado. Como consecuencia el rodado volcó y la conductora resulto herida. A raíz de eso, se género caos vehicular y largas filas de automóviles, que complicaron el transito de la zona.
Choque en el Acceso Este
De acuerdo con la información policial, el hecho fue protagonizado por una Ford EcoSport, conducido por una mujer de 31 años, quien circulaba en sentido oeste.
Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el control del vehículo, e impactó contra un camión Volkswagen 15-180, perteneciente a la empresa Metalúrgica Umana, que se encontraba estacionado al costado de la calzada. Producto de eso, terminó volcando sobre la banquina.
A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió politraumatismo moderado y fue asistida en el lugar por el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) para luego ser trasladada a la Clínica de Cuyo.
Cabe destacar que, al momento del accidente, el camión estaba sin el conductor y no se registraron otras víctimas.