Accidente en el Corredor del Oeste: un joven resultó herido tras un vuelco en Godoy Cruz

El accidente ocurrió frente al barrio Palmares. Aparentemente, el conductor perdió el control del auto y terminó volcando sobre la banquina.

Un joven de 23 años resultó herido tras protagonizar un accidente vial la tarde de este jueves en Godoy Cruz. El conductor perdió el dominio de su vehículo, aparentemente sin intervención de terceros, y terminó sufriendo un aparatoso vuelco con su vehículo.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 18 cuando se produjo el accidente a la altura del barrio Palmares, en dirección de norte a sur.

Según la información policial, el conductor de un Citroën perdió el dominio del rodado, por causas que se investigan, lo que provocó el vuelco del vehículo que terminó sobre la banquina oeste.

El estado del conductor tras el accidente Tras el impacto, el joven fue asistido en el lugar y se constató que presentaba lesiones de carácter leve.