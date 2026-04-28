Accidente en alta montaña: intentaba subir al Cristo Redentor en moto y desbarrancó

Un motociclista tuvo un accidente cuando intentaba subir al Cristo Redentor. Intervinieron efectivos de la comisaría 23° y de Gendarmería Nacional.

Un motociclista de 70 años sufrió un accidente cuando intentaba subir el Cristo Redentor.

Un motociclista de 70 años sufrió un accidente este lunes por la tarde en el sendero que sube al Cristo Redentor, en la zona de alta montaña. Debido al siniestro, tuvo que intervenir personal policial junto a Gendarmería Nacional.

De acuerdo al reporte oficial, el motociclista se encontraba ascendiendo cuando su vehículo desbarrancó, provocando la caída del sujeto. Cabe destacar que en el accidente no hubo participación de terceros.

¿Cuál es el estado de salud del motociclista? Al llegar al lugar del accidente, personal de la Comisaría 23° junto a Gendarmería Nacional constataron que el motociclista se encontraba consciente y que manifestaba dolores corporales, sin lesiones de gravedad aparente.