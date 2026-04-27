Grave accidente en Tunuyán: dos personas fueron hospitalizadas luego de un triple choque

El accidente se produjo sobre ruta 92, a la altura de Colonia Las Rosas. Debido al impacto, dos personas debieron ser trasladadas al hospital Scaravelli.

Un triple choque tuvo lugar en la ruta 92, en Tunuyán.

Un accidente vial tuvo lugar durante la mañana de este lunes en Tunuyán, sobre ruta 92, a la altura de Colonia Las Rosas, donde tres vehículos colisionaron. Como consecuencia del hecho dos personas debieron ser hospitalizadas.

El choque se produjo aproximadamente a las 9:30, momento en el que un Peugeot 208 chocó contra una camioneta Isuzu, que a su vez colisionó contra un colectivo de la empresa Cata. Según el reporte policial, todos los vehículos circulaban por la ruta 92 en la misma dirección, de este a oeste.

accidente vial en tunuyan 2 Dos personas fueron hospitalizadas luego de protagonizar un triple choque en Tunuyán. Policía de Mendoza

Los motivos del accidente De acuerdo al testimonio del conductor del 208, el hecho se produjo porque momentáneamente perdió la visibilidad debido a que se había empañado el parabrisas y aun encandilamiento solar.

Producto del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al hospital Scaravelli.