Cómo sigue el caso de la nena atropellada en Ugarteche y cuál es la situación del conductor

La muerte de la adolescente de 13 años atropellada durante la mañana en Ugarteche continúa generando conmoción entre vecinos, familiares y allegados de la víctima, quienes todavía intentan asimilar la tragedia ocurrida cuando la menor se dirigía a la escuela.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la causa, la menor fue identificada cómo Francesca Isabella Villalba, de 13 años.

Parada de micro en donde la menor habria esperado la unidad de transporte antes del fatal desenlace. Foto: MDZ

Durante una recorrida realizada por este medio en la zona, vecinos manifestaron su dolor por lo sucedido y describieron un clima de profunda consternación . La misma situación se vivía en el interior del barrio en donde residía la víctima.

En ese lugar, familiares, allegados y conocidos permanecían reunidos acompañando a los padres de la menor en medio del trágico momento . La joven cursaba sus estudios en la Escuela Laureana Ferrari de Olazábal , lugar a donde se dirigía al momento del accidente.

accidente tránsito adolescente 13 años ugarteche perdriel-6 La menor estaba acompañada por su padre al momento del siniestro. Foto: MDZ Rodrigo D'Angelo / MDZ

Según información a la que accedió este medio, al momento del accidente, la menor se encontraba acompañada por su padre, quien también se dirigía a cumplir con su jornada laboral. De acuerdo con las fuentes consultadas, el hombre presenció el violento episodio que terminó con la vida de su hija.

La situación judicial del conductor

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que intenta establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Según pudo saber este medio, el conductor del automóvil permanece detenido mientras se desarrollan distintas medidas probatorias y pericias a cargo de Policía Científica.

accidente fatal en ugarteche niña atropellada El conductor del Chevrolet Corsa fue detenido y puesto a disposición de la justicia mientras se hacen las respectivas actuaciones. Mariano Godoy/MDZ

Por el momento, la causa se encuentra caratulada como averiguación de muerte por accidente. Sin embargo, una vez incorporados los informes técnicos, la fiscalía deberá resolver la situación procesal del automovilista.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, en caso de existir una imputación, esta podría encuadrarse en la figura de homicidio culposo, la cual es de baja cuantía. No obstante, aclararon que la calificación dependerá del resultado de las pericias y de la reconstrucción definitiva de la mecánica del hecho. En ese contexto, también remarcaron que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.

Qué se sabe del accidente

El trágico episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta provincial 15, a la altura del kilómetro 33, en jurisdicción de Ugarteche.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la adolescente se encontraba esperando el colectivo para dirigirse a la escuela. A la llegada del colectivo, la joven intentó subir, pero no pudo hacerlo ya que el chofer del vehículo le dijo que cruzara la calle, hacia la parada de colectivo que estaba al otro lado de la calle.

accidente fatal en ugarteche niña atropellada La menor fue embestida por el rodado cuando intentó cruzar hacia el otro lado de la calzada, circulando por detras del colectivo. Mariano Godoy/MDZ

Tras ello, la menor habría atravesado la calzada por detrás de la unidad de transporte público. En esas circunstancias fue impactada por un Chevrolet Corsa que en ese momento circulaba por la Ruta 15 en dirección norte.

La violencia del impacto fue tal, que le provocó lesiones de extrema gravedad y su fallecimiento se produjo en el lugar del accidente.

Tras el hecho, personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron a la escena y constataron el deceso de la adolescente.