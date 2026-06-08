Accidente fatal: una menor de 13 años murió atropellada en Ugarteche

Una adolescente de 13 años murió en la mañana tras ser atropellada por un automóvil mientras intentaba cruzar la Ruta 15, en la localidad de Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo. La menor intento cruzar la calzada cuando fue embestida por el rodado.

De acuerdo con información policial, el trágico accidente se registró a las 6 sobre Ruta 15 , a la altura del kilómetro 33 y es investigado para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la menor se encontraba en la parada esperando el colectivo cuando, por motivos que se intentan establecer, intentó atravesar la calzada por detrás de la unidad de transporte en dirección hacia el este.

La Oficina Fiscal Lujan de Cuyo tomó intervención en la causa y trabaja en la reconstrucción de la mecánica del accidente.

La menor fue embestida

Fue en ese momento cuando fue atropellada por un Chevrolet Corsa que circulaba de sur a norte por la Ruta 15. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el siniestro, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron a la escena y constataron el fallecimiento de la adolescente.

Por su parte, al conductor del automóvil, un hombre de 43 años, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, registrando 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Oficina Fiscal Lujan de Cuyo tomó intervención en la causa y trabaja en la reconstrucción de la mecánica del accidente para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia.