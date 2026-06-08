Tragedia en ruta 12: murieron 4 personas tras un brutal choque en plena lluvia

El accidente ocurrió en el kilómetro 98 de la Ruta 12 entre una camioneta y dos autos. Debido a la gravedad, se realizó un corte total de la mano hacia Buenos Aires.

La tragedia ocurrió en la Ruta Nacional 12 este lunes por la tarde, luego de que cuatro personas murieran tras un choque múltiple ocurrido a la altura del kilómetro 98. El hecho se produjo en la zona de Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta en medio de las fuertes lluvias.

El siniestro involucró a tres vehículos: una camioneta y dos automóviles, donde aparentemente habría habido un choque frontal que, a raíz de la violencia del mismo, provocó que uno de los vehículos terminara volcado. Además de las cuatro víctimas fatales, se reportaron múltiples heridos.

Las imágenes del accidente Accidente Ruta 12

Vialidad Nacional confirmó el corte total de la RN 12, la mano norte-sur, lo que interrumpió el tránsito desde Entre Ríos hacia Buenos Aires y generó importantes demoras. El choque se dio en el sentido a Buenos Aires, al sur de la provincia de Entre Rios.