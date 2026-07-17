Una motociclista chocó contra un auto en Godoy Cruz y está grave

Una mujer se encuentra grave tras chocar en Corredor del Oeste y calle Armani, en Godoy Cruz.

Un fuerte choque se produjo este viernes a primera hora en Godoy Cruz. Una motociclista sufrió graves lesiones tras impactar contra un auto. El mismo se produjo en el Corredor del Oeste y calle Armani, en Godoy Cruz.

Según el parte policial, el auto, un Peugeot 208, circulaba por el Corredor del Oeste de sur a norte, mientras que una motocicleta Gilera Smash 110 lo hacía por calle Armani de oeste a este. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

La conductora de la moto tuvo que ser asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos graves y dispuso su traslado al Hospital Central.

El conductor del automóvil resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo (0,00 g/l).