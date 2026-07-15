Una cita terminó en tragedia: murieron dos jóvenes calcinados tras chocar contra un árbol y el video es fuerte

Dos jóvenes murieron durante la noche del domingo en Campinas, Brasil, después de que el Porsche en el que circulaban impactara contra un árbol y quedara completamente envuelto en llamas. El accidente ocurrió cerca de las 23:25 y las víctimas fueron halladas calcinadas en el interior del automóvil.

Los fallecidos fueron identificados como Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista , ambos de 20 años . Arthur era el propietario del vehículo y estudiaba Medicina en la universidad São Leopoldo Mandic, mientras que Lívia cursaba Relaciones Internacionales en la PUC-Campinas.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente , el auto ya estaba totalmente cubierto por el fuego. El Cuerpo de Bomberos trabajó para controlar las llamas y, una vez que pudo acceder al interior del Porsche, encontró los cuerpos carbonizados de los dos estudiantes.

Bianca, hermana de Lívia, explicó al sitio g1 que los jóvenes se encontraban en una cita. Según relató, Arthur había pasado a buscarla por su casa y ambos salieron durante la noche.

Antes de la tragedia, Lívia le envió a su hermana una última fotografía desde el interior del vehículo, cuando ya se encontraba camino a su casa. Bianca aseguró que la joven no era irresponsable y expresó que la familia atraviesa un dolor imposible de describir.

Arthur Rodrigues de Souza era el conductor del Porsche en el momento del accidente.

La hermana recordó a Lívia como una hija maravillosa, una hermana comprensiva y una nieta muy unida a su familia. También destacó que era una persona servicial, cariñosa y muy querida por sus amigos y por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

La investigación continúa en Campinas

El caso es investigado por la 5.ª Comisaría de Campinas y la Policía lo trata como un homicidio involuntario. Las familias todavía esperan que el Instituto Médico Forense entregue los cuerpos, mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias del choque.

La universidad São Leopoldo Mandic despidió a Arthur mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias y deseó que sus recuerdos puedan brindar consuelo a sus seres queridos. La tragedia provocó conmoción en Campinas y en las comunidades universitarias por la violencia del accidente y la corta edad de las víctimas.