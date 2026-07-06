Tragedia en Córdoba: la alumna que iba con el instructor reveló los escabrosos detalles del vuelo de la muerte

El instructor de 42 años viajaba en una avioneta junto a su alumna de 22, que ya tenía licencia privada. Tras la tragedia, la joven contó cómo fue el accidente.

La provincia de Córdoba sigue en shock tras la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, el piloto de línea aérea e instructor de aviación que murió el sábado por la tarde tras caer con su avioneta. El hecho ocurrió cuando sobrevolaba una zona rural de Toledo junto a una alumna de 22 años, quien logró aterrizar su aeronave y dar aviso de inmediato.

El caso quedó bajo investigación de Policía Judicial y de la Justicia Federal de Córdoba. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la caída del hombre de 42 años desde la avioneta.

Qué dijo la alumna del instructor que murió en Córdoba La joven, cuya identidad aun no fue revelada, declaró cómo fueron los segundos previos a la tragedia. Según su testimonio, el hombre se desabrochó el cinturón, abrió la puerta de la aeronave y cayó mientras se encontraban en pleno vuelo.

Según trascendió, la alumna ya tenía licencia de piloto privado de avión. Sin embargo, todavía debía acumular horas de práctica, por lo que realizaba el vuelo acompañada por el instructor.

El instructor de vuelo fue identificado como Leandro Andrés Bertazzo. X De acuerdo con el relato de la joven, en un momento del trayecto el piloto le pidió que mantuviera el rumbo previsto. Luego se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón y abrió la puerta del avión. Tras la caída, la alumna logró mantener el control de la avioneta y dirigirse hacia la pista para aterrizar. Después informó lo sucedido mediante un mensaje.