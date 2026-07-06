Tragedia en Córdoba: quién era el instructor de vuelo que murió en un dramático episodio durante una clase
Leandro Andrés Bertazzo habría muerto tras caer de un avión mientras daba una clase en Córdoba. Su alumna logró aterrizar y la Justicia investiga qué ocurrió.
Un instructor de vuelo de 42 años fue hallado muerto este sábado por la tarde en una zona rural cercana a Toledo, en el departamento Río Segundo, Córdoba, luego de caer desde un avión Cessna C-150 mientras dictaba una clase de instrucción.
El hecho es investigado por la Justicia Federal y, por el momento, no se conocen las circunstancias que provocaron la tragedia.
Quién era el instructor de vuelo que murió
La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, quien se desempeñaba como instructor en la escuela de aviación Flying Parrot Córdoba. Según el relato de la alumna de 22 años que lo acompañaba, ambos volaban a bordo de la aeronave cuando, en un momento del trayecto, Bertazzo abrió la puerta y cayó al vacío.
Tras el episodio, la joven consiguió mantener el control del Cessna C-150 y envió un mensaje a las autoridades de la escuela para informar sobre lo que había ocurrido. Luego logró aterrizar la aeronave sin inconvenientes, mientras se activaba el operativo para localizar al instructor.
Desde la institución señalaron que nada había llamado la atención antes del vuelo, y que incluso, según indicaron, Bertazzo había llegado a trabajar con normalidad e incluso había realizado previamente un vuelo de reentrenamiento con otro piloto, sin que se registraran incidentes.
La Justicia busca esclarecer qué ocurrió
Bertazzo se había formado durante más de una década en Flying Parrot Córdoba, donde obtuvo las licencias de piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea e instructor de vuelo. Desde hacía cuatro años integraba el plantel de instructores y también había desarrollado parte de su carrera profesional en Chile.
La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá determinar cómo se produjo el hecho y avanzar con las pericias para reconstruir las circunstancias de la tragedia.