Tragedia en Córdoba: quién era el instructor de vuelo que murió en un dramático episodio durante una clase

Leandro Andrés Bertazzo habría muerto tras caer de un avión mientras daba una clase en Córdoba. Su alumna logró aterrizar y la Justicia investiga qué ocurrió.

Un instructor de vuelo de 42 años fue hallado muerto este sábado por la tarde en una zona rural cercana a Toledo, en el departamento Río Segundo, Córdoba, luego de caer desde un avión Cessna C-150 mientras dictaba una clase de instrucción.

El trágico hecho ocurrió en la escuela de aviación "Flying Parrot" de Córdoba. Captura de pantalla El hecho es investigado por la Justicia Federal y, por el momento, no se conocen las circunstancias que provocaron la tragedia.

Quién era el instructor de vuelo que murió La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, quien se desempeñaba como instructor en la escuela de aviación Flying Parrot Córdoba. Según el relato de la alumna de 22 años que lo acompañaba, ambos volaban a bordo de la aeronave cuando, en un momento del trayecto, Bertazzo abrió la puerta y cayó al vacío.

Tras el episodio, la joven consiguió mantener el control del Cessna C-150 y envió un mensaje a las autoridades de la escuela para informar sobre lo que había ocurrido. Luego logró aterrizar la aeronave sin inconvenientes, mientras se activaba el operativo para localizar al instructor.

Desde la institución señalaron que nada había llamado la atención antes del vuelo, y que incluso, según indicaron, Bertazzo había llegado a trabajar con normalidad e incluso había realizado previamente un vuelo de reentrenamiento con otro piloto, sin que se registraran incidentes.