El partido de Los Pumas contra Escocia genera un intenso movimiento turístico en Córdoba

Julio comenzó con expectativas positivas para el turismo en Córdoba con un evento deportivo de nivel internacional aparece como el gran motor de la actividad durante los primeros días del mes: el encuentro entre Los Pumas y Escocia, que se disputará este sábado 4 de julio en el estadio Kempes, que no sólo despierta entusiasmo entre los aficionados al rugby.

Según estimaciones elaboradas por la Agencia Córdoba Turismo junto al sector privado, el partido atraerá a unos 18 mil visitantes provenientes de distintas provincias argentinas, quienes se hospedarán principalmente en la ciudad de Córdoba y en localidades cercanas. La llegada masiva de turistas coincide además con el inicio de la temporada invernal y marca un escenario alentador para el sector.

El compromiso corresponde al debut del seleccionado argentino en la Nations Championship y convocará a cerca de 45 mil espectadores en el estadio mundialista cordobés. La magnitud del evento vuelve a posicionar a Córdoba dentro del circuito de grandes competencias deportivas internacionales y refuerza su perfil como sede de espectáculos de relevancia mundial.

El impacto ya se refleja en la actividad hotelera. Los establecimientos de tres estrellas superior y categorías más altas registran niveles de ocupación que oscilan entre el 80% y el 90%, mientras que varios alojamientos alcanzaron el ciento por ciento de sus plazas disponibles, especialmente aquellos ubicados en las inmediaciones del estadio Kempes y en sectores estratégicos de la capital provincial.

Además del hospedaje, la llegada de visitantes tendrá efectos directos sobre la gastronomía, el transporte, los comercios y las actividades recreativas. Las proyecciones indican que el movimiento económico derivado del evento superará los 35 mil millones de pesos, consolidando a los grandes acontecimientos deportivos como una herramienta clave para sostener la actividad turística durante todo el año.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la importancia de este tipo de convocatorias para la economía provincial y aseguró que los eventos deportivos internacionales continúan demostrando su capacidad para dinamizar múltiples sectores productivos vinculados al turismo.

"Los grandes eventos deportivos continúan consolidándose como una herramienta estratégica para potenciar el turismo durante todo el año. Cada convocatoria de estas características fortalece la actividad económica, beneficia a toda la cadena de valor del turismo y posiciona a Córdoba como uno de los principales destinos para la realización de acontecimientos internacionales", señaló el funcionario.

Los Pumas, puntapié del receso invernal

El partido entre Argentina y Escocia será apenas el punto de partida de una agenda invernal cargada de propuestas distribuidas en distintos puntos de la provincia. Durante las vacaciones de invierno se desarrollarán festivales gastronómicos, competencias deportivas, ferias artesanales, actividades culturales y celebraciones tradicionales que buscarán atraer tanto a turistas de otras provincias como a los propios cordobeses.

Entre las actividades más destacadas figura el Campeonato Nacional de Paracaidismo de Precisión que tendrá lugar en Alta Gracia, mientras que Villa General Belgrano volverá a ser escenario de una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate Alpino, uno de los eventos más convocantes de la temporada invernal.

La agenda también incluirá la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda en Calchín Oeste, la elección de la Mejor Empanada de Autor en Villa Allende y las celebraciones por los 30 años de Pueblo Peatonal en La Cumbrecita, acompañadas por las propuestas del Camino del Alfajor, una iniciativa que reúne a productores regionales y se consolida como uno de los atractivos gastronómicos del valle.

Por su parte, La Falda volverá a convertirse en la capital del dos por cuatro con una nueva edición del Festival Nacional del Tango, mientras que los amantes de la música tendrán además la posibilidad de disfrutar del Festival de Jazz que se desarrollará entre Alta Gracia y Villa Rumipal.

A estas actividades se sumarán numerosas ferias, circuitos gastronómicos, espectáculos y propuestas culturales distribuidas a lo largo y ancho del territorio provincial, con el objetivo de diversificar la oferta y extender la estadía de los visitantes.

Otro factor que alimenta las expectativas del sector turístico es el calendario escalonado de vacaciones de invierno en el país. Mientras Córdoba y Santa Fe iniciarán el receso escolar el próximo 6 de julio, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —dos de los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba— comenzarán sus vacaciones el 20 de julio.

Este esquema permite proyectar un flujo constante de visitantes durante prácticamente todo el mes y evita la concentración de turistas en una única semana. A ello se suma el movimiento interno generado por los propios cordobeses, que tradicionalmente aprovechan el receso para recorrer distintos destinos de la provincia.