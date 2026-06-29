El pueblo de calles antiguas que se esconde a una hora de Córdoba

En este pueblo de Córdoba , la tranquilidad aparece apenas se deja atrás la ruta. San Esteban conserva un perfil serrano donde el río, las calles arboladas y las antiguas construcciones invitan a recorrerlo sin apuro.

La localidad está ubicada en el valle de Punilla, sobre la Ruta Nacional 38, entre Los Cocos y Capilla del Monte. A pesar de su cercanía con algunos de los destinos turísticos más visitados de la provincia, el pueblo mantiene una identidad mucho más serena y menos masiva.

La localidad está ubicada en el valle de Punilla, sobre la Ruta Nacional 38, entre Los Cocos y Capilla del Monte. A pesar de su cercanía con algunos de los destinos turísticos más visitados de la provincia, el pueblo mantiene una identidad mucho más serena y menos masiva.

Uno de los principales atractivos es el balneario municipal, formado por el río Dolores. Sus aguas, playas naturales y la abundante arboleda lo convierten en uno de los espacios más elegidos para descansar durante los meses cálidos. Además, allí suele realizarse una feria de artesanos, productores y artistas que reúne gastronomía regional y espectáculos al aire libre .

El costado histórico también tiene un papel importante. Caminando por el pueblo aparecen antiguas casonas que pertenecieron a figuras destacadas de la historia cordobesa. Entre ellas se encuentra la Casa San Sebastián, vinculada a la familia del exgobernador Ambrosio Olmos, y la vivienda donde el escritor Hugo Wast encontró inspiración para parte de su obra.

El balneario sobre el río Dolores es uno de los lugares más visitados de este pueblo de Córdoba.

San Esteban también es elegido por quienes disfrutan del senderismo y los recorridos tranquilos. Los caminos serranos, los espacios verdes y la cercanía con otros atractivos de Punilla permiten combinar naturaleza con historia en una misma escapada.

Otro de los rasgos que distinguen al pueblo es su ambiente relajado. A diferencia de otros centros turísticos del valle, aquí predominan las construcciones bajas, el poco tránsito y una fuerte conexión con el paisaje serrano.

Por eso San Esteban sigue siendo una de las escapadas más interesantes de Punilla. Entre casonas históricas, el río Dolores y las sierras cordobesas, este pueblo ofrece una experiencia donde el patrimonio y la naturaleza conviven en equilibrio.