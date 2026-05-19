Presentaron oficialmente el duelo entre Los Pumas y Australia que se jugará en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , participó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la presentación oficial de los encuentros internacionales que disputará el seleccionado argentino de rugby , Los Pumas , frente a Australia .

La actividad se realizó en el Palacio Libertad y contó además con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza; autoridades de la Unión Argentina de Rugby y representantes de ambas provincias.

Durante el acto se presentó oficialmente a Mendoza como sede del partido revancha entre Los Pumas y Australia , que se disputará el sábado 5 de septiembre a las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas . El primer encuentro de la serie se jugará el 29 de agosto en Jujuy.

El encuentro revancha entre Los Pumas y Australia se jugará el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.

Durante la presentación, Cornejo destacó la importancia que tienen este tipo de eventos para la economía y el deporte provincial al señalar que “para Mendoza y para toda la comunidad deportiva esto es muy importante”. Además, sostuvo que “ Los Pumas representan un deporte con una enorme tradición en la Argentina, con muchos seguidores y con una fuerte red de clubes y de asociatividad en nuestra provincia y en toda la región de Cuyo”.

El mandatario provincial remarcó que Mendoza viene consolidándose como una de las principales plazas del país para la realización de grandes eventos deportivos y espectáculos internacionales. En ese sentido, afirmó que “el turismo se ha transformado en una actividad muy relevante para nuestra economía, pero es una actividad muy competitiva y hay que sostenerla permanentemente”.

Asimismo, explicó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado resulta clave para fortalecer los distintos segmentos turísticos. “Estamos muy bien encaminados en muchos aspectos. Mendoza ha crecido muchísimo en turismo del vino en la última década”, aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2056879420112044270&partner=&hide_thread=false Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.



Hoy participé en Buenos Aires de la presentación oficial de esta serie internacional junto al gobernador de Jujuy,… pic.twitter.com/gtRNZSCefZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 19, 2026

El historial de Los Pumas en territorio mendocino

Mendoza cuenta con una extensa trayectoria como anfitriona del seleccionado nacional de rugby. Con 14 partidos disputados en la provincia, el historial registra cinco triunfos, un empate y ocho derrotas, incluyendo compromisos correspondientes al Rugby Championship y distintos test match internacionales.

El próximo duelo frente a Australia marcará el 15° partido de Los Pumas en suelo mendocino, reafirmando el posicionamiento de la provincia como una plaza estratégica para el rugby argentino y para la organización de eventos deportivos de nivel internacional.

Por su parte, Jujuy ya recibió anteriormente al seleccionado argentino en 2017 frente a Georgia y en 2022, experiencias que generaron un importante movimiento turístico y económico para la provincia norteña.

El turismo deportivo como estrategia de desarrollo

La serie entre Argentina y Australia fue presentada además como una estrategia conjunta de posicionamiento turístico que busca consolidar al deporte como motor de desarrollo económico y territorial. Desde ambas provincias destacaron que el turismo deportivo genera impacto directo en sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y promoción internacional de los destinos.

En Mendoza, el turismo deportivo se estructura sobre dos ejes centrales: el turismo activo, donde el visitante participa de actividades deportivas, y el turismo pasivo, vinculado a quienes asisten como espectadores a eventos nacionales e internacionales.

A través de una articulación entre el ente de turismo, el área de deportes, municipios, clubes e instituciones privadas, la provincia busca diversificar su matriz turística, desestacionalizar la demanda y promover inversiones con impacto económico, social y ambiental.

Infraestructura, clubes y proyección internacional

Uno de los puntos destacados durante la presentación fue la infraestructura deportiva con la que cuenta Mendoza para albergar competencias internacionales. El estadio Malvinas Argentinas, con capacidad para más de 42 mil espectadores, se consolidó en los últimos años como escenario habitual de grandes eventos deportivos y culturales.

A esto se suma una red de infraestructura integrada por el Aconcagua Arena, estadios de hockey, pistas de atletismo, velódromos y una sólida estructura de clubes de rugby que impulsan el desarrollo de la disciplina en toda la provincia.

En esa línea, Cornejo también puso en valor el trabajo cotidiano de las instituciones deportivas mendocinas al expresar que “hay una gran red deportiva que se sostiene prácticamente a pulmón, con muchísimo compromiso de las instituciones y también con el acompañamiento del Gobierno provincial y de varios municipios”.

Finalmente, la propuesta deportiva y turística busca invitar a los visitantes a recorrer el país a través del rugby, uniendo los paisajes del norte argentino con los viñedos y la cordillera mendocina en una experiencia integral que combinará deporte, cultura y turismo.