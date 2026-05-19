El Gordo Dan desafió la versión de Javier Milei y le echó un bidón de nafta a la interna libertaria

La interna libertaria volvió a quedar expuesta públicamente y tuvo como principal protagonista a Daniel Parisini , uno de los referentes más cercanos al sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo .

Lejos de alinearse con la versión oficial que intentó instalar Javier Milei para bajar la tensión interna, el conductor y militante libertario salió a redoblar la apuesta y sostuvo públicamente que la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus pertenecía a Martín Menem .

Desde su programa en el canal de streaming Carajo, el Gordo Dan rechazó la explicación del presidente Javier Milei , quien había asegurado que toda la polémica era “algo prefabricado para generar un problema”. “Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem . Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente”, lanzó.

Las declaraciones marcaron un fuerte desafío interno, ya que Javier Milei había salido personalmente a defender al titular de la Cámara de Diputados y a desmentir cualquier enfrentamiento dentro de La Libertad Avanza . Sin embargo, el referente de "Las Fuerzas del Cielo" insistió en que las explicaciones del entorno de Menem fueron cambiando con el correr de las horas y reclamó que se publique un supuesto video elaborado por Santiago Oría para demostrar que se trató de una operación política.

“Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas”, aseguró Parisini, aunque remarcó que “la gente tiene derecho a verlo”.

El conflicto comenzó luego de que el entorno de Santiago Caputo atribuyera a Martín Menem la cuenta @PeriodistaRufus, un perfil anónimo desde el cual se lanzaban críticas contra el propio asesor presidencial y miembros de su espacio político. La sospecha surgió tras una publicación que habría quedado vinculada a la cuenta personal del dirigente riojano.

En ese contexto, el Gordo Dan endureció aún más el tono y sostuvo que el episodio dejó al descubierto las diferencias internas dentro del oficialismo. “No se puede tomar a la gente de pelotuda”, afirmó, antes de señalar que, aunque Milei buscará equilibrar las tensiones para proteger al Gobierno, “la gente sabe quién es quién”.

La exposición pública del conflicto derivó finalmente en la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus, aunque la disputa interna entre el sector de Santiago Caputo y el armado político cercano a Karina Milei quedó más visible que nunca.