Luján proyecta una nueva rotonda que busca mejorar el tránsito en una intersección clave

Se trata de una obra que se realizará en el cruce entre Aráoz y San Martín, zona altamente transitada de la comuna lujanina.

La Municipalidad de Luján de Cuyo trabaja en la construcción de una rotonda en el cruce entre calle Aráoz y San Martín, una de las zonas más concurridas del departamento y que sirven de conexión con el Acceso Sur. El objetivo de esta obra es "mejorar la circulación, ordenar el tránsito y fortalecer la conectividad" en uno de los nodos más complejos y transitados de Luján.

Rotonda en Luján de Cuyo Actualmente, este sector representa uno de los puntos de mayor complejidad vial de Luján de Cuyo, debido a la convergencia de importantes flujos provenientes del Acceso Sur, San Martín, Almirante Brown, Pueyrredón y el denominado Circuito de Bodegas. El crecimiento urbano sostenido, el incremento del parque automotor y el desarrollo residencial, comercial y turístico del departamento generaron elevados niveles de congestión y maniobras riesgosas en la zona.

Nueva rotonda en Luján de Cuyo Nueva rotonda en Luján de Cuyo Prensa Luján

Para resolver esta problemática, el proyecto contempla la construcción de una "rotonda moderna con divisorios de carriles, anillo perimetral de circulación y cordones montables", permitiendo una mejor convivencia entre vehículos particulares, transporte público y tránsito pesado. Además, se incorporará un aro de hormigón tras-vasable para optimizar la maniobrabilidad de camiones y servicios de gran porte.

La intervención también incluirá nueva iluminación LED de alta eficiencia energética, forestación xerófila de bajo consumo hídrico, bolardos de protección, tratamientos urbanos y letras corpóreas representativas del ingreso a Mayor Drummond, reforzando no solo la seguridad vial sino también la identidad urbana del distrito.