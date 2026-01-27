Los Pumas anunciaron la agenda para 2026 en Argentina: sedes y fechas confirmadas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, anunció las sedes de sus compromisos en el país para 2026, con partidos en seis provincias.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, confirmó su calendario para la temporada 2026, junto con las sedes de los encuentros que disputará como local. Será un año exigente, con compromisos por el Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos partidos frente a Australia, distribuidos en seis provincias.

Durante julio, el equipo nacional recibirá a Escocia, Gales e Inglaterra por el Nations Championship. El estreno será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a los escoceses. Luego, el 11 de julio, San Juan será sede del cruce ante Gales en el Estadio del Bicentenario, mientras que el 18 de julio Santiago del Estero albergará el duelo ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades.

A ese bloque inicial se sumará la visita de Sudáfrica, que disputará un único test-match el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez. Posteriormente, Australia será rival en dos encuentros: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, cerrando así la serie de compromisos en territorio nacional.

Córdoba volverá a recibir a Los Pumas tras su última presentación ante los All Blacks en 2025, mientras que San Juan continúa consolidándose como una plaza habitual para el rugby internacional. Santiago del Estero, en tanto, mantiene su invicto con dos triunfos en igual cantidad de partidos disputados.

Vélez sigue siendo el estadio con mayor cantidad de encuentros del seleccionado argentino, y Jujuy junto a Mendoza ratifican su lugar dentro del mapa federal del rugby nacional, ampliando la presencia del equipo en distintas regiones del país.