Gómez Cora anunció el plantel de Los Pumas 7's para Singapur y Perth y lanzó una advertencia

Los Pumas 7's afrontarán una nueva etapa del Circuito Mundial 2025/26 con plantel confirmado para los torneos de Singapur y Perth, programados para fines de enero y comienzos de febrero. El seleccionado argentino llega a esta gira con buenas sensaciones tras el título conseguido en el Súper Seven de Mar del Plata y una intensa preparación realizada en Pinamar.

En la previa del viaje, Santiago Gómez Cora subrayó que el principal foco estará puesto en seguir consolidando a los jugadores más jóvenes dentro de un calendario que no da respiro. En ese sentido, explicó uno de los motivos que llevaron al equipo a competir recientemente en la Costa Atlántica: “Nos faltó rodaje en los jugadores nuevos, algo que nunca nos había ocurrido con tanta renovación”.

El entrenador también valoró el efecto anímico de haber jugado en casa antes de retomar la competencia internacional: “Sumamos minutos como equipo, nos ensamblamos y nos llenamos de amor”, expresó, dejando en claro que el grupo llega fortalecido al reinicio del SVNS .

En Singapur, Argentina compartirá el Grupo B con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que el Grupo A estará integrado por España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El debut será el sábado 31 con tres partidos en el mismo día: ante Australia (1:10), Nueva Zelanda (4:36) y Francia (8:02), en horarios de Argentina.

fixture los pumas seven El debut de Los Pumas 7's será el sábado 31 con tres partidos en el mismo día. Instagram @lospumas7s

La advertencia de Santiago Gómez Cora

Al repasar lo hecho en Mar del Plata, el entrenador explicó: “Tomamos la decisión de ir con el primer equipo a Mar del Plata en base a resultados. Después de haber hecho un diagnóstico tras la primera gira, nos faltó rodaje en los jugadores nuevos, algo que nunca nos había ocurrido el tener tanta renovación de una temporada a la otra. Por otro lado, además de agarrar ritmo, jugar en Argentina y devolverle a la gente un poco el calor que nos da durante el año y sobre todo durante estos últimos años. Salió todo perfecto. Sumamos minutos como equipo, nos ensamblamos y nos llenamos de amor y le devolvimos algo de los que nos dan”.

Además, agregó: “Cerramos luego en Pinamar como hacemos tradicionalmente. Nos juntamos como grupo, ajustamos cosas de la gira y confirmamos lo que vimos en Mar del Plata. Ya estamos listos para arrancar”.

Finalmente, en declaraciones a la UAR, dejó un mensaje claro sobre la dificultad de lo que viene para Los Puma 7's: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.