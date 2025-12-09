Tras la segunda fecha del Circuito Mundial, cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7's

Tras haber finalizado el Seven de Ciudad del Cabo, Los Pumas 7's ya conocen su ránking y, además, cuándo serán sus próximos partidos del Circuito Mundial.

Tras un mal paso por Dubai, Los Pumas 7's se recuperaron en Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7’s cerraron su segunda presentación de la temporada con una valiosa medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo, donde cayeron en la final ante Sudáfrica por un ajustado 21-19. Con ese resultado, el equipo de Santiago Gómez Cora acumuló 24 puntos y se ubicó en la sexta posición del Ranking del Circuito Mundial 2025/2026.

El seleccionado mostró una clara recuperación respecto al debut en Dubai, etapa en la que no habían podido subir al podio.

Así, Argentina quedó por detrás de Sudáfrica, Fiji, Nueva Zelanda, Francia y Australia en una tabla que, como es habitual, otorga 20 puntos al campeón, 18 al subcampeón y 16 al tercero, mientras que las posiciones del cuarto al octavo reparten entre 14 y 6 unidades.

La competencia en Ciudad del Cabo también permitió observar la paridad entre los primeros equipos del ranking. Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda comparten la cima con 32 puntos, aunque el seleccionado local domina por diferencia de tantos (+72). Argentina, con -20, mantiene margen para escalar en la próxima etapa del circuito.

La próxima fecha del Circuito Mundial El elenco albiceleste no volverá a ver acción hasta 2026: los días 31 de enero y 1 de febrero disputará el Seven de Singapur, tercera etapa del calendario. Allí buscará consolidar su crecimiento, sumar nuevamente entre los mejores y acercarse a los puestos de privilegio del circuito.