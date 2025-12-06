Los Pumas 7's: dos triunfos, una derrota y pase a las semilfinales en Ciudad del Cabo

Los argentinos, por la segunda fecha del Circuito Mundial 2025/26, derrotaron a Australia y a Francia y luego cayeron ante España, en Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7's pasaron por arriba con un contundente 36-0 a Australiay derrotaron luego a Francia, 24 a 19, comenzando de esta manera con el pie derecho su participación en la segunda fecha del Circuito Mundial, que se desarrolla en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tras un arranque con muchas dudas en Dubai. Lugo, llegó la derrota con España, por 31 a 26, pero de igual forma avanzaron a las semifinales de la Copa de Oro.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se impusieron cómodamente a Australia gracias a los seis tries, que llegaron de la mano de Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano (por duplicado) y Santiago Vera Feld. Además, González anotó dos conversiones y Vera Feld la restante.

pumas 7 2 Los Pumas 7's cambiaron la imagen mostrado en Dubai. Prensa Los Pumas 7's Después de ese encuentro llegó un nuevo triunfo, esta vez, ante Francia. El equipo argentino venció a los europeos por 24 a 19, gracias a los tries de Santiago Vera Feld, Luciano González (2), Martiniano Arrieta.

El combinado argentino cerró su participación ante España, que se impuso por 31-26. Luciano González Rizzoni con un doblete, Marcos Moneta y Eliseo Morales consiguieron los tries de los comandados por Santiago Gómez Cora, que disputarán las semifinales por el Oro.