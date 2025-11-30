Seven de Dubai: floja presentación de Los Pumas 7's que finalizaron en el octavo lugar

Con muchas expectativa por los logros de los últimos años, Los Pumas 7’s se presentaron en el Seven de Dubai en el comienzo del Circuito Mundial pero no obtuvieron los resultados esperados y consiguieron apenas un octavo puesto, en una temporada que estará marcada por el recambio de cara al gran objetivo: Los Ángeles 2028 .

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora ya tiene la cabeza puesta en la siguiente etapa , la cual se desarrollará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica , el sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

El primer encuentro de la jornada de domingo fue ante España por las semifinales del quinto puesto. A pesar de comenzar perdiendo al minuto de juego, Argentina se hizo fuerte y cerró un primer tiempo de lujo con cuatro tries para irse al descanso 28-5. Sin embargo, la segunda parte fue totalmente lo opuesto. España se repuso y el seleccionado argentino volvió a bajar su nivel, tal es así que el conjunto europeo conquistó el ingoal nacional en cuatro oportunidades durante la segunda mitad para llevarse el partido 31-28.

Para el partido por el séptimo puesto, Argentina enfrentó a Gran Bretaña . Un duelo muy disputado de principio a fin. En los primeros siete minutos el conjunto británico golpeó por duplicado, pero Luciano González apareció con un try y una conversión para irse al descanso 7-12. En la segunda mitad parecía que Los Pumas 7’s se acomodaban cuando Marcos Moneta en primera instancia, y luego Martiniano Arrieta, quien apoyó su primer try con la camiseta argentina, conquistaban el ingoal rival para pasar al frente por primera vez en el partido (19-12). Sin embargo, Gran Bretaña volvía a ser efectivo en ataque con dos nuevos tries que dejaban en el octavo puesto del certamen a Argentina. Victoria británica por 24-19.

El equipo argentino formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. No ingresó Santino Zangara.

Un sábado complejo para Los Pumas 7's

El debut no fue el esperado ya que el seleccionado nacional cayó en sus dos primeras presentaciones, en primera instancia ante Fiji por 26-19 y luego categóricamente ante Francia por 59-7. Sin embargo, Argentina se repuso y consiguió cerrar el primer día de competencias con una victoria 19-14 ante Sudáfrica, campeón de la última temporada.

El primer duelo de la temporada era ni más ni menos que ante Fiji. El seleccionado argentino salió decidido a marcar la diferencia con sus titulares, ya que en el banco esperaban los cinco debutantes. Tal es así, que tras las conquistas de Santino Zangara y Marcos Moneta, y luego de una conversión de Santiago Vera Feld, el equipo nacional comenzaba 12-0 arriba. El conjunto oceánico reaccionaría para dar vuelta el resultado en el primer tiempo tras tres tries, dos convertidos, para llevar las cosas 19-12 al descanso. En la segunda mitad, Fiji golpeó nuevamente y parecía lejano el 26-12, pero la conquista de Sebastián Dubuc, uno de los debutantes, iba a emparejar el encuentro 26-19. Sin embargo, y a pesar de contar con un jugador más, Argentina no pudo aprovechar el tiro del final para igualar el marcador y terminó con victoria fijiana.

El segundo partido de la jornada sería ante los actuales campeones olímpicos, Francia. Sin dudas, un resultado sin precedentes en los últimos años para el seleccionado nacional. El conjunto francés dominó por completo el juego y aprovechó el mal encuentro argentino para irse primero 26-7 al entretiempo y luego 59-7 al cierre del duelo.

El último escollo de la jornada sería Sudáfrica, el último campeón de la temporada. Definitivamente el conjunto argentino salió a la cancha a cambiar la imagen del encuentro ante Francia y así lo demostró golpeando dos veces seguidas. Primero Marcos Moneta y luego Santiago Mare, que retornaba al equipo tras las dos fechas de suspensión que acarreaba de la gran final de Los Ángales 2024/25. Argentina se iba 12-0 al entretiempo. En la segunda mitad, el equipo sudafricano reaccionaría para ponerse al frente 14-12 con dos tries convertidos, pero Juan Patricio Batac tras cortar la defensa africana apoyaría su primer try con la camiseta albiceleste. Con la posterior conversión de Marcos Moneta, Argentina se llevó el triunfo.