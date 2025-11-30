Tras caer ante Estudiantes, el arquero de Central Córdoba hizo una picante sentencia por las especulaciones: "A pesar de que traten de..."

Estudiantes sigue dando de qué hablar. Tras una semana complicada por la tremenda sanción que le aplicó la AFA a los jugadores y a Juan Sebastián Verón, por el histórico pasillo de espaldas en Arroyito, el equipo comandado por Eduardo Domínguez continúa a paso firme en el Torneo Clausura y se metió en las semifinales al vencer por 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Estudiantes Central Córdoba Bajo un agobiante calor en Santiago del Estero, Estudiantes venció a Central Córdoba y podría haber clásico con Gimnasia en semifinales o el duelo del morbo ante Barracas. Fotobaires Con un gol de Tiago Palacios a los 64 minutos del segundo tiempo, el Pincha pasó una durísima prueba de fuego y se metió entre los cuatro mejores del certamen local donde espera por el ganador del cruce entre Barracas y Gimnasia. Por su parte, el Ferroviario cerró un gran año donde disputó por primera vez en su historia la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La picante sentencia del arquero de Central Córdoba por las especulaciones Tras el final del partido, Alan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, habló con los medios y allí destacó el gran año de que hizo el equipo de Omar De Felippe, aunque también hizo una picante declaración contra todos los que critican a su equipo, debido a que fueron beneficiados en algunos partidos del año con jugadas muy polémicas, sin valorar lo que hacen dentro de la cancha.

"Fue un año muy destacado para nosotros, tanto a nivel nacional como internacional (le ganó a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores), a pesar de que traten de mostrarnos como el equipo malo de la película", comenzó.