Tras caer ante Estudiantes, el arquero de Central Córdoba hizo una picante sentencia por las especulaciones: "A pesar de que traten de..."
Alan Aguerre, arquero de Central Córdoba, lanzó una fuerte declaración por las especulaciones tras la eliminación en el Torneo Clausura.
Estudiantes sigue dando de qué hablar. Tras una semana complicada por la tremenda sanción que le aplicó la AFA a los jugadores y a Juan Sebastián Verón, por el histórico pasillo de espaldas en Arroyito, el equipo comandado por Eduardo Domínguez continúa a paso firme en el Torneo Clausura y se metió en las semifinales al vencer por 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Con un gol de Tiago Palacios a los 64 minutos del segundo tiempo, el Pincha pasó una durísima prueba de fuego y se metió entre los cuatro mejores del certamen local donde espera por el ganador del cruce entre Barracas y Gimnasia. Por su parte, el Ferroviario cerró un gran año donde disputó por primera vez en su historia la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
La picante sentencia del arquero de Central Córdoba por las especulaciones
Tras el final del partido, Alan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, habló con los medios y allí destacó el gran año de que hizo el equipo de Omar De Felippe, aunque también hizo una picante declaración contra todos los que critican a su equipo, debido a que fueron beneficiados en algunos partidos del año con jugadas muy polémicas, sin valorar lo que hacen dentro de la cancha.
"Fue un año muy destacado para nosotros, tanto a nivel nacional como internacional (le ganó a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores), a pesar de que traten de mostrarnos como el equipo malo de la película", comenzó.
“Por un todo. No se valora el esfuerzo que hicimos. Es lo que vende. Hoy lo que garpa es estar de un lado o del otro cuando debe haber unión en el fútbol argentino, pero tristemente es lo que pasa a nivel país. Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien… pero tenemos que ver que hay un buen equipo también", concluyó.