Estudiantes derrotó a Central Córdoba en Santiago del Estero y espera en semis por Gimnasia o Barracas

Estudiantes de La Plata se impuso por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura , instancia en la que enfrentará al ganador del encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 19 minutos del segundo tiempo. El encuentro tuvo como protagonista al intenso calor reinante en esta ciudad, que hizo que los jugadores tuvieran a los 30 minutos una pausa de hidratación.

Tras un arranque condicionado por el calor y un primer tiempo parejo, Estudiantes encontró mayor claridad en el complemento. La ventaja llegó a los 19 minutos del segundo tiempo: Medina abrió el juego, Cetré envió un centro perfecto de punta a punta del área y Tiago Palacios definió de primera para romper el cero.

El tanto desacomodó al local, que salió decidido a empatar y casi lo consigue enseguida: Lucas Varaldo sacó un derechazo potente desde afuera del área y el travesaño salvó a Muslera en la más clara del Ferroviario.

Ese impulso llevó al equipo de De Felippe a adelantar líneas, sumar variantes ofensivas y atacar desde los costados con Besozzi, Barrera y Cabral, mientras la pelota parada volvió a ser un arma importante. Perelló, Abascia y Zalazar exigieron en distintas jugadas, aunque la defensa visitante respondió siempre con firmeza.

Tiago Palacios definió con muchísima clase y Estudiantes volvió a hacerse fuerte ante la adversidad. Es un equipo serio el de Domínguez.

Estudiantes, en cambio, apostó a controlar el ritmo con cambios de experiencia y orden: Domínguez movió el banco con Alario, Benedetti y Tobio Burgos, y más tarde cerró la noche con el ingreso de José Sosa para manejar los tiempos. Incluso pudo ampliar la ventaja con un zurdazo de Facundo Rodríguez que pasó muy cerca del palo, tras una jugada preparada nacida de una falta en ataque.

El cierre fue tenso y friccionado, con faltas constantes y un Central Córdoba que empujó como pudo en los seis minutos adicionados. Cabral tuvo la última con un cabezazo que se fue por el costado derecho, pero el marcador no se movió.

Estudiantes resistió bien bajo presión y terminó asegurando su paso a la siguiente ronda, en un duelo donde también quedó un detalle curioso: ambos equipos fueron los únicos en vencer al campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, durante esta temporada.

