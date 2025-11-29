En medio del conflicto con la AFA, Estudiantes visita a Central Córdoba por un lugar en semifinales: hora y TV

Central Córdoba y Estudiantes se miden en Santiago del Estero por los cuartos de final, en un partido que promete ser muy picante.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

Central Córdoba se metió en los cuartos de final luego de superar 2-1 a San Lorenzo, en un encuentro que estuvo plagado de polémicas sobre el final. Previamente, en la primera fase, los dirigidos por Omar de Felippe habían terminado en el cuarto lugar de la Zona A con 24 puntos.

Estudiantes vuelve a jugar luego del "espaldazo" a Central y la sanción a los jugadores y a Verón Estudiantes, por su parte, se clasificó por la ventana a los playoffs, ya que terminó octavo en la Zona A, con solo 21 puntos. Pese a la floja racha que venía atravesando, el Pincha dio el gran golpe del fin de semana pasado al eliminar como visitante a Rosario Central y dejó al Canalla sin títulos ganados dentro de la cancha, ya que solo consiguió el que inventó la AFA de un día para el otro por terminar primero en la tabla anual.

Pasillo de espaldas de Estudiantes a Central Los jugadores de Estudiantes hicieron le hicieron el pasillo a Central, pero ¡de espaldas! en clara referencia a la disconformidad de la medida de la AFA. Fotobaires El club de La Plata se encuentra en una delicada situación con la AFA, ya que el ente madre del fútbol argentino lo sancionó por el pasillo de espaldas que hicieron sus jugadores, a modo de rechazo por el título de Campeón de Liga que se inventó para premiar a Rosario Central.