A pesar de que el ente madre del fútbol argentino sancionó a los futbolistas de Estudiantes, esto podría no cumplirse por una posible amnistía.

Bombazo: ¿la sanción de la AFA a los jugadores de Estudiantes no se cumplirá por una amnistía?

El pasado jueves por la tarde, la AFA actuó con total severidad y sancionó fuertemente a Estudiantes de La Plata tras el “histórico” pasillo de espaldas a Rosario Central en Arroyito: cuatro fechas de suspensión para los 11 titulares y 6 meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol a Juan Sebastián Verón.

Otra de las sanciones recayó en Santiago Núñez, el capitán del equipo platense, quien no solo tendrá que cumplir con las cuatro fechas de sanciono sino que tampoco podrá ejercer la capitanía durante las próximos tres meses. Por último, también los castigaron con una multa económica de cuatro mil (4.000) v.e. (valor de entrada), por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio.

Sanción AFA Estudiantes Todas estas sanciones tendrían que cumplirse a partir del torneo Apertura 2026. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que los futbolistas del Pincha no cumplan con el castigo debido a que podría disponerse una amnistía.

Los jugadores de Estudiantes podrían no cumplir con la sanción de AFA debido a una posible amnistía Como viene sucediendo en los últimos comienzos de año, en enero la AFA haría una amnistía para los jugadores con sanciones de menos de 4 fechas y de esa manera los 11 titulares de Estudiantes que jugaron ante Central no cumplirían sanción alguna. No obstante, la que no caería es la suspensión de 6 meses a Juan Sebastián Verón.

Si bien esta implementación no es una novedad, ya que la casa madre del fútbol argentino lo ha hecho en años anteriores, esta decisión podría generar mucho revuelo y beneficiaría al equipo dirigido por Eduardo Domínguez tras ser sancionado injustamente.