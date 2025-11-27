El tajante comunicado de Estudiantes tras la desmedida sanción de AFA a Verón y los jugadores

A horas de conocerse el escandaloso castigo contra Verón y los futbolistas, Estudiantes emitió un breve pero conciso descargo.

A 4 días del histórico pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central en el Gigante, la AFA emitió finalmente su fallo este jueves por la tarde. El mismo incluye una suspensión de 2 fechas para todos los jugadores involucrados y una de 6 meses para Juan Sebastián Verón para participar de cualquier actividad relacionada al fútbol.

A su vez, Santiago Núñez, capitán del equipo, quedó inhabilitado por 3 meses para ejercer dicho rol, ya sea en el Pincha o en cualquier otro club, en caso de que sea transferido. Este castigo, totalmente desmedido y que claramente busca ser ejemplificador, produjo reacciones de todo tipo; en su plena mayoría, en repudio al ente presidido por Claudio "Chiqui" Tapia.

El comunicado de Estudiantes tras la sanción de AFA Comunicado Estudiantes Sanción Finalmente, la institución platense se expidió de manera oficial por la noche en sus redes sociales y plataformas digitales con un breve pero conciso comunicado, en el cual expresa su desacuerdo por la penalidad establecida por la Asociación del Fútbol Argentino y avisa, sin especificar cuáles, que tomará medidas al respecto.

"En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes", reza la primera parte del texto.