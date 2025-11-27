Maxi Levy, prosecretario de la AFA, apuntó contra Verón por el "espaldazo" de Estudiantes: "Fue algo político"

Tras el histórico "espaldazo" a Rosario Central el último domingo en el Gigante de Arroyito, la AFA decidió actuar con total severidad contra Estudiantes de La Plata. Este jueves por la tarde se dio a conocer el fallo oficial, en el que sancionaron a los jugadores involucrados con dos fechas de suspensión y a Juan Sebastián Verón con seis meses.

Este no es un capítulo más en la "guerra" que mantienen desde hace algunos años la Brujita y el ente madre del fútbol argentino. ya que nunca antes se había producido un "ataque" directo de semejante magnitud. A la hora de conocerse el castigo, Maximiliano Levy, prosecretario de la Asociación y presidente de Almirante Brown (además de ser un hombre muy cercano a Tapia y Toviggino), habló con TyC Sports sobre todo lo sucedido y volvió a apuntar contra el máximo dirigente pincharrata.

Maximiliano Levy apuntó contra Juan Sebastián Verón "Lo que se vio no es lindo. No me gustó la actitud de los jugadores de Estudiantes. Ellos avisaron lo que iban a hacer y podrían haber evitado ese tipo de situaciones sin que los usaran. Esto es una pelea de dirigentes y ellos podrían haber tranquilamente entrar corriendo en la cancha y no recibir una sanción. A los sumo podrían haber recibido una multa económica", aseguró en primera instancia el mandamás de la Fragata.

Entonces, fue directamente al quid de la cuestión: "Lo deportivo no tiene nada que ver acá. esto fue algo político y usaron a los jugadores de Estudiantes en algo en lo que no los tendrían que haber involucrado", indicó. Y señaló al presidente del club: "Verón fue el responsable".