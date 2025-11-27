"Chiqui Tapia botón": el furioso cántico contra la AFA que estalló en el recital de Andrés Calamaro

El repudio contra el presidente de la AFA , Claudio " Chiqui" Tapia , tras el polémico campeonato que le entregó a Rosario Central trascendió el ámbito deportivo. Este miércoles, en el show de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, surgió un masivo canto en contra del dirigente deportivo que terminó de confirmar el rechazo a sus últimas medidas.

" Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón... " sonó sorpresivamente, acompañado de varios insultos sobre el dirigente de la AFA, en el final del evento musical, cuando Calamaro y su banda se preparaban para los bises.

Al regresar, el cantante evitó hablar sobre el canto y siguió con su presentación. Sin embargo, más tarde expresó su opinión en sus redes sociales: "No alentamos los cantos para Tapia…", aclaró

Y agregó: "Cuando la Selección juega bien y gana nos gusta... El fútbol tiene estas cosas en las élites... No vamos a alentar que ofendan a nadie. Mis respetos para la gente del fútbol que me respeta y me aprecia más que los exquisitos sordos de la música...".

El escándalo por el campeonato que le otorgaron a Rosario Central escaló el fin de semana con un fuerte curse entre el presidente del club Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el dirigente de la AFA.

Andrés Calamaro se expresó sobre el canto contra el Chiqui Tapia en el Movistar Arena.

Luego de ser instados a hacerle un “pasillo” a los campeones en la previa a la definición de octavos de final del Torneo Clausura, los jugadores del “pincha” le dieron la espalda a sus contrincantes apoyados por Verón, quien repudió públicamente la decisión tomada por Tapia.

Patricia Bullrich cargó contra el Chiqui Tapia

Rápidamente la disputa se traspasó al ámbito político con el pronunciamiento del propio presidente Javier Milei a favor del club platense. Este jueves, se sumó también la ministra de Seguridad, PatoBullrich, con un fuerte espaldarazo al presidente del pincha.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, afirmó la funcionaria en su cuenta de X.

Afilada, agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”, y sentenció: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.