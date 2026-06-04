El fiscal Carlos Stornelli insiste para que "Chiqui" Tapia declare en la causa donde se investiga a Maduro por delitos de lesa humanidad

El fiscal federal Carlos Stornelli objetó el fallo del juez Sebastián Ramos, la decisión judicial donde rechazó citar a declarar como testigo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio "Chiqui" Tapia , en la causa que tramita en Comodoro Py y que investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese marco, la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (Fader) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), quienes representan la querella de varios venezolanos exiliados en Argentina, adhirieron al pedido del fiscal.

Para Stornelli, los dichos de Tapia pueden aclarar las circunstancias en las que se logró la liberación y el regreso al país del gendarme argentino Nahuel Gallo en marzo de este año, tras haber estado privado de su libertad en Venezuela sin asistencia legal y consular durante 448 días.

José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal Porteña, sostuvo el recurso presentado por su par de primera instancia y solicitó que se revoque la resolución dictada el 15 de mayo por el juez magistrado Ramos, quien había considerado que, "por el momento", la declaración de Tapia no resultaba pertinente para el objeto procesal de la investigación.

El expediente, radicado en Comodoro Py, investiga bajo el principio de jurisdicción universal denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2014. Entre los imputados figuran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros exfuncionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

El “principio de jurisdicción universal” permite a la justicia argentina intervenir en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio cuando existen obstáculos para su juzgamiento en el país de origen.

El caso de Nahuel Gallo se sumó a la investigación luego de su liberación y regreso a la Argentina, tras el pedido de Fader y FADD para que declare como testigo en el expediente. Previo a brindar testimonio ante el magistrado Ramos, el cabo primero de Gendarmería solicitó convertirse en querellante en la causa, pedido que fue avalado por la justicia luego de relatar cómo fue su captura y cautiverio.

El pedido del fiscal Agüero Iturbe será analizado por la sala I de la Cámara Federal Porteña, que deberá resolver si confirma la decisión del magistrado o si hace lugar a su planteo.