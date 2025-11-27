La AFA tomó una contundente decisión con Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo
La AFA dio el visto bueno para un esquema de conducción provisional impulsado por dirigentes opositores.
San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. En medio de un escenario crítico, un grupo de dirigentes mantuvo reuniones con Claudio Tapia y obtuvo apoyo para crear una comisión transitoria con “avales económicos” que permita afrontar de inmediato las deudas urgentes y el pedido de quiebra, dejando afuera al actual presidente, Marcelo Moretti.
La propuesta presentada ante la AFA está encabezada por Sergio Constantino, vocal opositor y candidato que finalizó tercero en las últimas elecciones. A él se sumará Cristian Evangelista, también integrante de la oposición y actual miembro de Comisión Directiva. El rasgo distintivo del proyecto es que ningún dirigente del oficialismo tendrá lugar en esta estructura provisional, lo que evidencia un quiebre político de gran magnitud dentro del club.
Renuncias en puerta y aval de AFA
La próxima semana será decisiva. Chiqui Tapia convocará a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas, lo que generaría una acefalía formal y habilitaría el armado de la comisión transitoria que administrará San Lorenzo durante un período aún no establecido. Según informó TyC Sports, la duración y el alcance de esta etapa quedarán bajo la órbita de la AFA.
El objetivo de este esquema es estabilizar una institución golpeada por problemas económicos y políticos, con compromisos financieros pendientes y un pedido de quiebra que mantiene en vilo a los socios. Antes de pensar en una eventual convocatoria electoral, la prioridad es ordenar la situación interna y garantizar funcionamiento básico y previsibilidad.
Definiciones también para el plantel
En medio de este proceso, el plantel profesional también recibió su hoja de ruta: el equipo trabajará hasta el 5 de diciembre y luego iniciará su receso. Las vacaciones se extenderán hasta el 27 de enero, fecha prevista para la vuelta a los entrenamientos con miras a la triple competencia de 2026.
San Lorenzo ingresa así en una fase determinante de su vida institucional. Las próximas decisiones pueden dar inicio a una etapa completamente nueva, con una conducción provisoria, la ausencia de Moretti y la oposición al frente de la gestión.