La AFA tomó una contundente decisión con Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo

Respaldo de la AFA para un proceso acelerado de reordenamiento institucional en el club de Boedo.

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. En medio de un escenario crítico, un grupo de dirigentes mantuvo reuniones con Claudio Tapia y obtuvo apoyo para crear una comisión transitoria con “avales económicos” que permita afrontar de inmediato las deudas urgentes y el pedido de quiebra, dejando afuera al actual presidente, Marcelo Moretti.

La propuesta presentada ante la AFA está encabezada por Sergio Constantino, vocal opositor y candidato que finalizó tercero en las últimas elecciones. A él se sumará Cristian Evangelista, también integrante de la oposición y actual miembro de Comisión Directiva. El rasgo distintivo del proyecto es que ningún dirigente del oficialismo tendrá lugar en esta estructura provisional, lo que evidencia un quiebre político de gran magnitud dentro del club.

Renuncias en puerta y aval de AFA La próxima semana será decisiva. Chiqui Tapia convocará a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas, lo que generaría una acefalía formal y habilitaría el armado de la comisión transitoria que administrará San Lorenzo durante un período aún no establecido. Según informó TyC Sports, la duración y el alcance de esta etapa quedarán bajo la órbita de la AFA.

Marcelo Moretti San Lorenzo moretti_cuervo 2.jpg Marcelo Moretti, en medio de la crisis institucional que sacude a San Lorenzo. El objetivo de este esquema es estabilizar una institución golpeada por problemas económicos y políticos, con compromisos financieros pendientes y un pedido de quiebra que mantiene en vilo a los socios. Antes de pensar en una eventual convocatoria electoral, la prioridad es ordenar la situación interna y garantizar funcionamiento básico y previsibilidad.

Definiciones también para el plantel En medio de este proceso, el plantel profesional también recibió su hoja de ruta: el equipo trabajará hasta el 5 de diciembre y luego iniciará su receso. Las vacaciones se extenderán hasta el 27 de enero, fecha prevista para la vuelta a los entrenamientos con miras a la triple competencia de 2026.