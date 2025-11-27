Ni Vila, ni Porreta: un presidente del fútbol mendocino ganó un premio Alumni

El dirigente, que preside una histórica institución del fútbol mendocino, obtuvo el tradicional galardón que entrega la AFA.

Los premios Alumni son entregados por la AFA al final de cada temporada.

La Asociación del Fútbol Argentino llevó a cabo este miércoles por la noche la decimocuarta edición de la entrega de los premios Alumni, las distinciones que cada año otorga la entidad en reconocimiento a dirigentes, jugadores, entrenadores y periodistas, entre otros, de cada categoría del fútbol nacional, y el fútbol mendocino tuvo su galardón.

En la ceremonia, que se desarrolló en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, se destacaron las distinciones a Ángel Di María, jugador de Rosario Central, Diego Placente, entrenador de la selección argentina sub 20, y Nicolás Russo, presidente de Lanús, quienes ganaron el Alumni de Oro, además de Claudio Tapia, quien se quedó con el Alumni de Platino.

Chiqui Tapia rompió el silencio, con fuertes frases contra Verón y el Gobierno. Chiqui Tapia rompió el silencio, con fuertes frases contra Verón y el Gobierno. Video: @matiasquaranta Platino.

A propósito, en su alocución, el presidente de AFA hizo referencia a la situación actual de la entidad y afirmó que “no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más. Los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes”.

Un presidente del fútbol mendocino fue premiado Dentro de los ganadores de cada una de las categorías, que se dividieron entre fútbol masculino, fútbol femenino, futsal y fútbol playa, hubo un mendocino que recibió uno de los galardones a los mejores de la temporada 2024/25.