Limpieza en River: Gallardo les comunicó a 4 héroes de Madrid y una exfigura del equipo que no seguirán en el club

Aunque River Plate ya cerró su calendario oficial, el plantel volvió a entrenarse con una noticia que, aunque esperable, sacudió la jornada. Marcelo Gallardo les confirmó a varios jugadores que no continuarán en el club cuando finalice el año. La determinación alcanza a nombres de peso, incluidos cuatro protagonistas de la recordada consagración en Madrid.

Más allá del caso de Borja —que, con 62 goles, quedó 27° entre los máximos artilleros del club— el resto deja una huella profunda en la historia riverplatense. Son cuatro titulares de la final ganada a Boca en 2018 y uno de ellos, el Pity Martínez, bicampeón de América.

El desenlace no es el esperado para jugadores que marcaron una época: el discreto 2025, sumado a un 2024 irregular, opacó para algunos hinchas su dimensión real, aunque el reconocimiento parece inevitable con el paso del tiempo.

Gonzalo "Pity" Martínez, uno de los que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para el próximo año.

Además de los futbolistas que no seguirán, Gallardo también le comunicó a Sebastián Boselli que no será prioridad en el armado del plantel, por lo que la dirigencia buscará una salida. En paralelo, finaliza el préstamo de Federico Gattoni, quien deberá regresar a Sevilla tras casi no sumar minutos.

El caso de Giuliano Galoppo es diferente: no se cumplieron los objetivos que activaban la compra obligatoria, pero River pretende adquirir su pase. Sao Paulo, dueño de su ficha, estaría interesado en incorporar a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

El ciclo de Paulo Díaz también parece concluido. Después de seis años y medio, el chileno quedó marginado de las dos últimas convocatorias. Su continuidad depende de que llegue una oferta satisfactoria, ya que tiene contrato vigente hasta 2027.

Por otra parte, tres jugadores que el club desea retener podrían evaluar propuestas para buscar nuevos rumbos: Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos. Si aparece un interesado, no se descarta que alguno de ellos emigre.