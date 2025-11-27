La eliminación del Granate a manos del Matador fue un duro golpe para el River de Gallardo en sus aspiraciones a jugar la Libertadores 2026.

Por qué para River es una pésima noticia la victoria con la que Tigre eliminó a Lanús.

El Torneo Clausura ya conoce a los ocho mejores equipos. Tras las clasificaciones de Argentinos, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas, Racing y Gimnasia, ahora quien se sumó y dio una de las grandes sorpresas fue el Tigre de Diego Dabove.

En un partido con mucha polémica, el Matador de Victoria se impuso por 1-0 ante Lanús, quien venía de ser campeón de la Copa Sudamericana, en la Fortaleza con un tanto de José Romero al inicio del segundo tiempo. Ahora, en la siguiente instancia, visitarán al Racing de Costas el próximo lunes a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda.

River y una noticia que lo complica de cara a la Copa Libertadores 2026 Quien siguió de cerca este partido fue Marcelo Gallardo y todo River, ya que tras quedar eliminado frente a la Academia, las únicas opciones que tenían de clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 eran que Argentinos Juniors, Boca o Lanús se consagraran campeones del Torneo Clausura.

Vélez vs River La única vía que le queda a River para jugar la Copa Libertadores 2026: Boca o Argentinos Juniors campeón. Fotobaires Sin embargo, con la eliminación del Granate, el Millonario perdió otra chance más y ahora solo dependerá del Bicho o de su clásico rival de toda la vida. Pero eso no es lo peor, debido a que ambos equipos se cruzarán en los cuartos de final este domingo a las 18:30 horas en la Bombonera por lo que solo uno de ellos avanzará mientras que el otro quedará eliminado.