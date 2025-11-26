¡Bombazo! Enzo Pérez no seguirá en River: quién tomó la tajante decisión

River Plate quedó eliminado del Torneo Clausura tras perder 3-2 frente a Racing, en Avellaneda, y el cierre del año deportivo volvió a exponer la necesidad de una reestructuración profunda. En la conferencia posterior a la derrota, Marcelo Gallardo fue claro al adelantar que se avecinaban definiciones.

Mientras el plantel se prepara para reencontrarse este jueves a las 10 de la mañana en el predio de Ezeiza para comenzar a proyectar la temporada 2026, el técnico ya tiene en carpeta los nombres que no integrarán su nuevo ciclo. La reunión en su oficina será clave para comunicar salidas y reordenar el plantel tras un año sin títulos y con fuertes cuestionamientos.

En paralelo, varios futbolistas quedaron en la mira por distintos motivos. Paulo Díaz y Miguel Borja, por ejemplo, no aparecieron en las últimas dos convocatorias sin motivos físicos, lo que dejó en claro que ya no están en la consideración del entrenador. A ellos se suman otros jugadores cuyos contratos terminan el 31 de diciembre y podrían emigrar.

En este contexto, este miércoles se conoció una verdadera bomba respecto del futuro de un histórico. En F90 (ESPN), el periodista Gustavo Yarroch lanzó una frase que sacudió a todos: "Hoy puedo confirmar que Enzo Pérez no seguirá en River ".

La afirmación cayó como un impacto directo en el corazón del hincha, en un momento en el que el plantel está bajo evaluación. Yarroch completó el cuadro de situación con otro dato decisivo: “ Gallardo le va a comunicar que no va a seguir en River ”, asegurando que la determinación ya está tomada y que la charla definitiva se dará en estas horas, cuando el plantel vuelva a Ezeiza. Enzo Pérez se suma a otros referentes que no seguirían formando parte del proyecto .

Un plantel en plena reconfiguración

Por estas horas son varios los nombres que aparecen en la lista de posibles salidas. Milton Casco, Gonzalo Martínez —quien no juega hace tres meses—, Ignacio Fernández y el propio capitán culminan contrato a fin de año y es probable que se marchen.

El adiós de Federico Gattoni es un hecho desde julio, mientras que Sebastián Boselli corre desde atrás en la consideración de Gallardo. También se analizarán los casos de Fabricio Bustos y Jeremías Ledesma, que buscan mayor continuidad, así como la chance de que algún juvenil salga a préstamo.

Gallardo, además, tendrá que definir si alguno de los futbolistas que regresan de sus préstamos será considerado para la próxima temporada.

El viernes, el plantel realizará el cierre formal del año. Luego quedarán licenciados hasta el 20 de diciembre, cuando volverán a reencontrarse en el predio para iniciar la preparación rumbo al 2026, un año que comenzará con un fuerte cambio de ciclo.