¡Enzo Pérez se va de River! Qué había dicho sobre su continuidad tras la eliminación ante Racing: "Si me toca estar afuera..."

Luego de la eliminación ante Racing, Enzo Pérez había hablado sobre su futuro en River, dos días antes de que se confirmara que no seguiría en el club.

El volante central, tras un año en Estudiantes de La Plata, regresó a Núñez en este 2025 por pedido expreso del Muñeco. Sin embargo, tras un muy mal año del Millonario en el que no se ganó ningún título, decepcionó fuertemente en cuanto al nivel futbolístico y, de momento, no clasificó a la Copa Libertadores, el 5 quedó en una situación muy delicada.

La última declaración de Enzo Pérez como jugador de River La última declaración de Enzo Pérez como jugador de River El lunes, luego de la derrota en Avellaneda, antes de que se hubiera decidido nada, le preguntaron al mediocampista de 39 años sobre su continuidad: "Todavía no sé qué va a pasar. Como lo dije contra Vélez: lo que menos me importa es eso. Ahora hay que masticar esta bronca y luego analizaré bien... Trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme. Y si me toca estar afuera, tratar de aportar como toda mi carrera, no solo en River", comenzó, dejando entrever que su intención era seguir en el club.

"En los clubes que he ido, nunca firmé un contrato por decir cuántos partidos tengo que jugar, eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento. Me ha tocado jugar una cantidad de partidos, por algo el técnico lo propuso. Cuando me tocó estar afuera por un tema de lesión o porque otro compañero estaba mejor que uno. Se me abrió la chance contra Vélez porque faltaban un montón de jugadores", agregó a continuación.

Por otro lado, se refirió a algunas de las críticas que recibió a lo largo del año: "Se han hablado tantas cosas de mi edad, de los 39 años, de un montón de situaciones. ¿Cuántas lesiones he tenido y cuántos contratiempos tuve? Me cuido y soy un apasionado de este deporte, lo amo, es todo para mí", apuntó.