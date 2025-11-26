¡Bomba! El vice de River desmintió que haya existido una votación para proclamar a Central campeón: "No hubo expresión de consentimiento ni voto"
Ignacio Villarroel, representante de River en la reunión en Puerto Madero del pasado jueves, hizo fuertes aclaraciones que niegan la versión oficial de AFA.
La escandalosa proclamación de Rosario Central como campeón de la Liga 2025 el pasado jueves (es decir, hace menos de una semana) sigue dando mucha tela para cortar. Hasta ahora, Estudiantes había sido el único club en haber negado que se hubiera votado a favor de dicha medida, pero este miércoles, desde River Plate sumaron una nueva versión.
Ignacio Villarroel, flamante vicepresidente de Stéfano Di Carlo y también de la AFA, fue el encargado de representar al Millonario en el Comité Ejecutivo de la LPF en Puerto Madero. Esta mañana, en el marco de la reunión de la CD del cuadro de Núñez, fue consultado por lo sucedido en la susodicha votación e hizo una fuerte revelación.
La bombas de Villarroel sobre el título de Rosario Central
"Aclaro algo que está mal informado: ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA pero no es el Comité Ejecutivo de AFA", aclaró el dirigente de la Banda, según lo informado por el periodista partidario Leandro Vaquila en su cuenta de X.
"O sea, la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día. Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026", detalló a continuación Villarroel, dejando entrever que la versión oficial no era del todo cierta.
En ese sentido, lanzó una fuerte bomba, desmintiendo lo comunicado por AFA: "Fuera de ese tema, al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó/informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes de LPF -no el Comité Ejecutivo-, se contó y explicó que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central".
¿River puede reclamar los títulos de 2021 y 2023?
Tras esta tremenda confesión, que respalda el comunicado de Estudiantes de la semana pasada (y por el cual el club fue amedrentado por la organización del fútbol argentino), a Villarroel le preguntaron si piensa reclamar los títulos de 2021 y 2023, años en los que River quedó primero en la Tabla Anual: "Es un tema que está en evaluación y oportunamente lo informaremos", respondió insólitamente, sin descartar la posibilidad de hacerlo.