¡Bomba! El vice de River desmintió que haya existido una votación para proclamar a Central campeón: "No hubo expresión de consentimiento ni voto"

Ignacio Villarroel, flamante vicepresidente de Stéfano Di Carlo y también de la AFA, fue el encargado de representar al Millonario en el Comité Ejecutivo de la LPF en Puerto Madero. Esta mañana, en el marco de la reunión de la CD del cuadro de Núñez, fue consultado por lo sucedido en la susodicha votación e hizo una fuerte revelación.

Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de "Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.

También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió…



— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025 "Aclaro algo que está mal informado: ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA pero no es el Comité Ejecutivo de AFA", aclaró el dirigente de la Banda, según lo informado por el periodista partidario Leandro Vaquila en su cuenta de X.

"O sea, la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día. Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026", detalló a continuación Villarroel, dejando entrever que la versión oficial no era del todo cierta.

En ese sentido, lanzó una fuerte bomba, desmintiendo lo comunicado por AFA: "Fuera de ese tema, al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó/informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes de LPF -no el Comité Ejecutivo-, se contó y explicó que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central".