El DT de Gimnasia fijó postura sobre el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central: "Que le haya dado la espalda está..."

Fernando Zaniratto, entrenador de Gimnasia, dio su opinión sobre el histórico pasillo de espaldas que llevó a cabo el Pincha frente al Canalla.

Gimnasia y Esgrima La Plata dio uno de los grandes golpes en los octavos de final del Torneo Clausura al eliminar a Union en Santa Fe por 2-1. En un partido muy parejo, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto golpeó en los primeros 25 minutos y se quedó con el pase a los cuartos de final del certamen local donde se verán las caras con Barracas Central.

De cara a lo que será ese partido (no tiene fecha y hora confirmada aún) en el Claudio Chiqui Tapia, debido a que el Guapo quedó mejor clasificado que el Lobo, Zaniratto reveló cuál será el mensaje que le dará a sus jugadores previo al compromiso: “La charla que voy a tener con los jugadores va a ser abstraerse de lo que se habla. Tenemos que pensarlo como el rival duro que es. Lo que venga o lo que pueda llegar a pasar no lo podemos manejar. No me quiero preocupar por el arbitraje. Si entro en eso, a pensar en que me van a cobrar mal, es un análisis que me quita energía", sentenció en una entrevista con D Sports Radio (FM 103.1).

A su vez, el DT reconoció que no esperaba esta en esta situación luego de meterse entre los mejores ocho del torneo y también destacó que hoy están “mucho mejor que hace 25 días atrás". "Creo que lo que le aporté, además de cambiar el aire, sacamos esa mochila pesada del tema del descenso y los malos resultados. Después del triunfo contra River empezaron a creer todos, impusimos nuestras ideas", lanzó.

"Estamos mucho mejor que hace 25 días atrás. Estamos disfrutando del buen momento en una situación completamente diferente. Concentrados.

Creo que lo que le aporté, además de cambiar el aire, sacamos esa mochila pesada del tema del descenso y los malos resultados. Después del… pic.twitter.com/rVfU3k5Bed — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 25, 2025



Creo que lo que le aporté, además de cambiar el aire, sacamos esa mochila pesada del tema del descenso y los malos resultados. Después del… pic.twitter.com/rVfU3k5Bed — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 25, 2025 El DT de Gimnasia fijó postura sobre el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central Por otro lado, Fernando Zaniratto habló sobre el polémico pasillo de espaldas que le hizo Estudiantes a Rosario Central, que fue coronado por la AFA como campeón de la Liga Profesional por ser primero en la tabla anual el pasado jueves: "El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda", expresó.

"El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda".

Fernando Zaniratto, DT de Gimnasia, en… pic.twitter.com/2PexRiO0At — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 25, 2025



Por último, afirmó que no piensa en un eventual clásico contra el Pincha, un enfrentamiento que solo podría darse si ambos equipos avanzan a las semifinales: "No estoy pensando en una revancha, primero pensamos en Barracas. Una vez que superemos ese escalón, pensaremos en lo que viene", concluyó.